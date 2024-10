A Reggio Bergarè 2024, Tramontana: “Iniziative e attività per tutti i gusti”

Tra le novità Hackathon Berga-THON, un convegno sul bergamotto come attrattore di turismo e lo street food

Presentata “Bergarè 2024”: Il Presidente Antonino Tramontana ha reso noti tutti i dettagli della terza edizione dell’evento. Sono intervenuti: Gianluca Gallo, Assessore regionale con delega all’Agricoltura; Paolo Brunetti, Vice Sindaco della Città di Reggio Calabria; Giuseppe Zimbalatti, Rettore dell’Università Mediterranea; Patrizia Rodi Morabito, Vice Presidente della Camera; Natina Crea, Segretario generale della Camera; i rappresentanti delle Associazioni CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Copagri, dei Consorzi dei vini reggini e delle imprese della filiera. Presente anche l’Accademia di Belle Arti

Tra conferme e novità, Bergarè 2024 andrà in scena nello splendido palcoscenico del Castello Aragonese di Reggio Calabria da giovedì 3 a domenica 6 ottobre 2024.

”Bergarè 2024 si preannuncia ancora più interessante e coinvolgente. Grazie alla collaborazione con gli Enti del territorio, le Associazioni imprenditoriali, le imprese e gli operatori della filiera, abbiamo arricchito l’offerta di iniziative ed attività ed abbiamo ampliato i pubblici di riferimento, allestendo un evento che si rivolge a tutti e che vuole soddisfare tutti i gusti” ha detto il Presidente Tramontana. ”Questa terza edizione si snoda sul filone dei “Racconti di Bergamotto”, proseguendo nel percorso di conoscenza e divulgazione sulle straordinarie proprietà e sui molteplici utilizzi del ‘principe degli agrumi’ intrapreso nelle precedenti edizioni, ma con un’attenzione particolare al Bergamotto di Reggio Calabria come volano di sviluppo territoriale e turistico e di innovazione” ha concluso. Due importanti iniziative sono dedicate a questo tema: l’Hackathon Berga-THON e il workshop “Bergamotto di Reggio Calabria: tra identità locale e attrattività turistica”.

Il Bergamotto di Reggio Calabria sarà il protagonista assoluto del ricco programma di iniziative. Nel Villaggio di Bergarè, troverà sede la mostra-mercato con le imprese della filiera del bergamotto e sarà allestito un percorso gastronomico dedicato allo street food con intrattenimento musicale e esibizioni dal vivo. Non mancherà la possibilità di degustare le preparazioni a base di bergamotto, con due eventi di Bergarè in tavola, e dei maestri pasticceri reggini, con l’evento La Pasticceria incontra il Bergamotto.

Una mostra sarà dedicata al bergamotto e alla sua lavorazione mentre sono tre i talk tematici di confronto ed approfondimento sul tema dei Racconti di Bergamotto. Ci sarà anche un’anteprima nazionale: lo spettacolo teatrale “Il giro d’Italia in 80 dolci” di Tiziana Di Masi, alias “La Signora in Dolce”, che racconterà i dolci al bergamotto del territorio reggino con una narrazione originale.

Collaterale all’evento Bergarè si svolgerà un press tour, che condurrà alla scoperta del territorio metropolitano 7 giornalisti di riviste di settore nazionali.

Parteciperà all’evento Bergarè anche una delegazione di tour operator e buyer francesi dell’agroalimentare, in visita nel territorio reggino nell’ambito di un progetto in atto con la Camera di commercio italiana in Francia di Marsiglia.