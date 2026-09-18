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La Biennale dello Stretto torna a Reggio e Messina: al via l’edizione delle ‘Mutazioni’ – FOTO

A Forte Batteria Siacci l’apertura della manifestazione ideata da Alfonso Femia. Architettura, arte e fotografia per raccontare il futuro del Mediterraneo

18 Settembre 2026 - 18:04 | di Redazione

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Si è aperta questa mattina, al Forte Batteria Siacci di Campo Calabro, la III edizione di La Biennale dello Stretto, che prenderà vita sino al 13.12.2026 in location diverse tra Reggio Calabria e Messina

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La manifestazione è un progetto culturale ideato da Alfonso Femia e promosso dalla Fondazione Le città del futuro in partnership e con il sostegno di enti pubblici e privati, e che quest’anno ha il patrocinio del Ministero della Cultura. 

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Il tema di questa edizione è MUTAZIONI – termine preso in prestito dalla biologia, mitigato nel suo significato severo di alterazione genetica – per esprimere l’irrevocabilità e la profondità del cambiamento e continuare a scandagliare le potenzialità dell’area mediterranea prendendo in esame tutti gli elementi che la descrivono, talvolta contrastanti, – paesaggi, culture, architetture, città –  e ipotizzarne lo sviluppo futuro.

Nel corso delle prime due edizioni, l’ampliamento dei temi e il coinvolgimento di curatori eterogenei hanno portato a oltrepassare i confini geografici, trasformando la Biennale in un processo di conoscenza e confronto internazionale. La ||| Biennale dello Stretto mantiene e amplifica, quindi, la particolarità di un evento che abbraccia territorio, architettura, arte e fotografia. E, fuori dal solito circuito geografico, mette insieme le tre rive africana, europea e medio orientale, ampliando lo sguardo a Oriente e Occidente.

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Sotto la direzione scientifica di Alfonso Femia, Annalisa Metta e Salima Naji, l’edizione 2026 della Biennale dello Stretto si costruisce su un processo curatoriale composto da 8 curatori per l’area progettuale scientifica e 4 curatori per le sessioni di arte, fotografia e design.

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“*MUTAZIONI è un invito a riflettere su cosa realmente sta accadendo in questo tempo, non solo sui possibili scenari evolutivi nel breve e nel medio periodo, ma sul complesso tema del disallineamento evolutivo e sulle conseguenze che stanno già investendo territori e città” , *dichiarano i direttori Alfonso Femia, Annalisa Metta e Salima Naji.

CALENDARIO 2026

5-9 luglio – Agadir, Marocco
18-22 se/embre – Campo Calabro / Forte Ba/eria Siacci; Reggio Calabria / Museo
Archeologico Nazionale, Villa Genoese Zerbi; Messina / Fondazione Horcynus Orca
10-11 o/obre – Badolato
23 o/obre – Tropea
26-27 o/obre – Reggio Calabria
19-20 novembre – Messina
11-13 dicembre – Messina Reggio Calabria

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