L’Orchestra del Teatro Cilea porta Reggio Calabria in Europa

Il Cilea Opera Festival varca i confini nazionali e approda in Romania con uno degli appuntamenti più significativi del proprio percorso artistico: domenica 11 ottobre 2026, alle ore 19.00, alla Filarmonica Oltenia di Craiova, sarà eseguita in forma di concerto “L’Arlesiana” di Francesco Cilea, su libretto di Leopoldo Marenco.

Un evento dal forte valore artistico e simbolico, inserito nella XIX edizione del Festival Internazionale “Elena Teodorini”, prestigiosa manifestazione organizzata dall’Opera Română Craiova, in programma dal 27 settembre al 19 novembre 2026.

L’opera di Francesco Cilea protagonista a Craiova

L’appuntamento assume un significato particolare anche per la scelta del titolo. L’Arlesiana, tra le opere più affascinanti e raffinate di Francesco Cilea, debuttò al Teatro Lirico di Milano il 27 novembre 1897 con un giovanissimo Enrico Caruso nel ruolo di Federico.

Nel corso della propria storia la partitura fu più volte rielaborata dallo stesso compositore e rappresenta ancora oggi uno dei capitoli più preziosi del teatro musicale italiano tra Otto e Novecento.

La rappresentazione di Craiova costituisce dunque un’occasione particolarmente importante per la presenza dell’opera di Cilea nella città rumena, una prima esecuzione assoluta, e per la diffusione internazionale di un titolo che, al di là del celeberrimo “Lamento di Federico”, racchiude una scrittura orchestrale e vocale di straordinaria intensità.

L’Orchestra del Teatro Cilea porta Reggio Calabria in Romania

Protagonista sarà un cast italiano composto da Davide Benigno nel ruolo di Federico, Chiara Tirotta in quello di Rosa Mamai, Francesco Vultaggio come Baldassarre, Aurora Tirotta nel ruolo di Vivetta, Domenico Cagliuso come Metifio, Francesca Canale nel ruolo dell’Innocente e Alex Franzò come Marco.

Con loro sarà impegnata l’Orchestra del Teatro Cilea di Reggio Calabria, diretta dal Maestro Alessandro Tirotta, Direttore Artistico del Cilea Opera Festival.

La presenza dell’Orchestra, con il suo Primo violino M° Pasquale Faucitano, assume un valore che va oltre la singola produzione: una compagine musicale profondamente legata alla città di Reggio Calabria porta in Romania la musica del compositore al quale è intitolato il principale teatro cittadino, trasformando l’appuntamento di Craiova in un’autentica operazione di promozione culturale del territorio.

Tirotta: “Portare il Cilea Opera Festival in Europa significa portare Reggio Calabria”

La trasferta internazionale rappresenta infatti un passaggio importante nel percorso di crescita del Cilea Opera Festival, nato con l’obiettivo di restituire centralità internazionale alla figura e all’opera del grande compositore calabrese e di fare di Reggio Calabria e del territorio metropolitano un punto di riferimento permanente per lo studio, l’esecuzione e la diffusione della sua musica.

«L’appuntamento di Craiova rappresenta esattamente una delle direzioni verso le quali vogliamo condurre il Cilea Opera Festival – sottolinea il Direttore Artistico Alessandro Tirotta –. Un Festival dedicato a Francesco Cilea non può limitarsi soltanto a custodirne la memoria: deve far vivere la sua musica, deve portarla nei teatri, deve creare relazioni internazionali e deve fare in modo che il nome di Cilea viaggi sempre più nel mondo insieme al nome della sua terra».

«Cilea è celebrato quasi ogni giorno nei maggiori Teatri del mondo, grazie principalmente alla sua opera più celebre Adriana Lecouvreur, ma è tanto altro, e soprattutto ha un’importanza culturale ed artistica per il nostro territorio che ancora non si riesce a comprendere a pieno. Abbiamo un grande Conservatorio, uno splendido Teatro e tante altre cose a lui intitolate, ma non basta, bisogna creare un sistema virtuoso attorno all’eredità che ci ha lasciati».

«Essere presenti in Romania – prosegue Tirotta – all’interno di un Festival internazionale così importante, con L’Arlesiana, l’Orchestra del Teatro Cilea e un’intera produzione proveniente dal nostro territorio, significa compiere un passo concreto verso l’internazionalizzazione del progetto».

«È particolarmente significativo vedere scritto nel cartellone ufficiale di Craiova “Cilea Opera Festival – Reggio Calabria”: poche parole che raccontano però un risultato importante, perché associano il nome di Francesco Cilea alla sua terra e fanno conoscere Reggio Calabria attraverso la cultura e la grande tradizione musicale italiana».

Da Reggio Calabria alla Romania nel nome di Cilea

L’internazionalizzazione diventa così uno degli obiettivi strategici del Festival: costruire rapporti con istituzioni musicali europee, favorire la circolazione delle produzioni e degli artisti e trasformare l’eredità di Cilea in un vero strumento di promozione culturale.

«Cilea appartiene alla storia della musica mondiale, ma le sue radici sono qui – aggiunge Tirotta –. Ogni volta che una sua opera viene eseguita fuori dall’Italia abbiamo l’opportunità di raccontare anche Palmi, Reggio Calabria e la Calabria».

«Il nostro obiettivo è fare in modo che il Festival diventi sempre più un ambasciatore culturale del territorio. Non vogliamo semplicemente organizzare spettacoli: vogliamo costruire nel tempo un progetto capace di generare relazioni, prestigio e risonanza internazionale nel nome di uno dei più grandi compositori che questa terra abbia espresso».

A rendere ancora più prestigioso l’appuntamento è il contesto che lo ospita. La XIX edizione del Festival Internazionale Elena Teodorini trasformerà Craiova per quasi due mesi in un centro internazionale dedicato all’opera, all’operetta, al balletto e alla musica, con produzioni, concerti, incontri e artisti provenienti da differenti realtà.

E proprio Craiova, importante centro culturale della Romania, diventa per una sera il luogo d’incontro tra due tradizioni musicali europee, quella italiana e quella rumena, unite nel segno del teatro d’opera.

La seconda edizione del Cilea Opera Festival a Reggio Calabria

La presenza in Romania precederà di pochi giorni l’avvio della seconda edizione del Cilea Opera Festival, che si svolgerà dal 15 ottobre al 20 novembre 2026 a Reggio Calabria con un articolato programma di opera, concerti, formazione, concorsi e iniziative dedicate alla valorizzazione di Francesco Cilea e alla costruzione di nuovo pubblico.

Il programma completo della seconda edizione e le novità del Festival saranno presentati ufficialmente nel corso della Conferenza Stampa in programma martedì 22 settembre 2026, alle ore 11.00, nella Sala “Umberto Boccioni” di Palazzo Corrado Alvaro a Reggio Calabria.

Sarà l’occasione per illustrare un progetto che, partendo da Reggio Calabria, guarda ormai con decisione oltre i confini regionali e nazionali.

Da Reggio Calabria a Craiova, nel nome di Francesco Cilea: un patrimonio musicale che viaggia nel mondo e, insieme ad esso, una terra che sceglie la cultura come propria ambasciatrice.