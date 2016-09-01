Bilancio positivo per il polo creativo exCOMAC

Installazioni, live painting, musica elettronica e street food: la stagione inaugurale del polo creativo si chiude con una conferenza stampa e un aperitivo

Si conclude con un bilancio oltremodo positivo la stagione inaugurale di exCOMAC, il polo creativo unico nel suo genere in Calabria che ha ospitato per più di due mesi esperienze artistiche di rilievo internazionale e nazionale. Un progetto che ha puntato alla riqualificazione di uno spazio urbano vuoto e decadente, dandogli valore grazie a contenuti creativi e innovativi.

Dalle installazioni di Massimo Sirelli, ai live painting di Cesare Citriniti, Jonathan Calugi e Ray Oranges, passando per la Green Expo, prima fiera del green calabrese organizzata con ecoplanner, la rassegna dedicata alla nuova musica elettronica italiana Mare Mare Festival, la performance dei Quiet Ensemble, il CIBO Street Food Festival e numerosi altri appuntamenti.

Un calendario che ha permesso alla struttura e alla città di Soverato di posizionarsi con credibilità come una delle realtà artistiche più interessanti su scala nazionale.

Durante la conferenza interverrano le fondatrici dell’associazione SUPERBO, Federica Caglioti, Debora Gentile e Francesca Sansotta, che hanno curato la direzione artistica della struttura, il sindaco di Soverato dott. Ernesto Alecci e i partner del progetto. Seguirà aperitivo a cura de Il Giardino dei Sensi.