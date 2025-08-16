Basket, al via la stagione di Serie B per la Bim Bum Basket Rende

Prossimo l’avvio della stagione 2025/26. Volge al via la preparazione al campionato di serie B Interregionale della Bim Bum Rende. Squadra totalmente rinnovata quella di coach Di Martino che farà leva su giovani interessanti e significative motivazioni: un mix saliente ed intrigante. Dai giovani cosentini Guido e Carofiglio (2007) agli innesti dell’ala forte Boccasavia, del centro Yeyap, dell’ala Vittorio Lazzari, della guardia 2005 Dovera. La cabina di regia sarà affidata a Simone Cavalieri e Matteo Cagnacci.

Completano il pacchetto lunghi i giovani 2005 Alessio Schifeo e il 2006 Matteo Tarozzi. Agli ordini del prof. Luigi Gaudio, la compagine rendese inizierà con doppia seduta giornaliera la preparazione.

Nel frattempo sono state fissate le prime gare amichevoli: il 6 e il 13 settembre doppio confronto prima a Rende e poi a Catanzaro contro Basket Academy e poi il 19 e 20 settembre si parteciperà al trofeo Sant’Ambrogio con Viola Rc, Catanzaro e B S Messina. Probabile un ultimo test casalingo con Pollino basket Castrovillari nella settimana che precede il campionato.

Si riparte, dunque. Con tante ambizioni ed un rinnovato spirito sportivo. Il campionato di Serie B è sempre complicato ma, per certi versi, entusiasmante.