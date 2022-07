Reggio, la storica rosticceria 'Biondo' cambia location: 'Nuova casa, solito gusto'

Cambio di location per 'Biondo'. Da oggi infatti sarà possibile trovare la storica rosticceria reggina nella nuova casa, a pochi metri da dove aveva accolto i clienti sino a ieri. Biondo infatti si è spostato al civico n.13 di Via stadio a monte, nei pressi dello stadio Oreste Granillo, nei locali ex Sky.

Location più grande e accogliente per far fronte alla crescente domanda da parte di clienti affezionati e nuovi, tutti innamorati delle bontà di Biondo. Da oggi Biondo, nei nuovi locali, grazie ai 44 tavoli potrà accogliere nel locale al chiuso numerosi clienti. Un nuovo look accattivante, curato nei minimi dettagli, farà da cornice ad un menu completamente rinnovato. Le pizze gourmet tra le principali novità del menu, non possono mancare poi gli immancabili rustici, da sempre il pezzo forte di Biondo.

Nel corso degli anni, Biondo Rosticceria d’Autore è diventato non solo famoso in città, ma anche un vero e proprio punto di riferimento per le sue specialità tipiche reggine e napoletane. Qualche esempio? Calzoni, arancini, pizze fritte, mozzarelle in carrozza. L'ultimo arrivato è il mitico aransushi, la super novità che coniuga il re della rosticceria, l'arancino e la specialità culinaria giapponese, il sushi.

Nato nel lontano 1975, quando sul corso Garibaldi di Reggio Calabria nella vecchia rosticceria Parisi venivano prodotti gli storici calzoni fatti dal Biondo, il progetto negli ultimi anni è passato di padre in figlio mantenendo, sempre, un'offerta di alta qualità perfezionata dalle capacità culinarie del giovane chef che, oggi, insieme al papà, forma un team vincente.

Proprio Tommy Marzullo, figlio dello storico artefice di 'Biondo', racconta a CityNow dell'emozione per la nuova apertura.

"Si tratta dell'ennesimo traguardo, raggiunto con fatica e determinazione, anno dopo anno. C'è tanta attesa e anche un pizzico di ansia, ma siamo pronti per questa nuova sfida. La nostra cucina all'avanguardia è dotata di tutti i comfort, tra pezzi storici del nostro menu e novità vogliamo soddisfare tutti i palati dei nostri clienti. Veniteci a trovare nei nuovi locali, curati e accoglienti", le parole di Marzullo.

Per maggiori informazioni visita il sito e le pagine Facebook e Instagram.