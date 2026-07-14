Straordinario bis per la Reghion 730 AC

La compagine reggina si è laureata campione d’Italia CSI (Centro Sportivo Italiano) per la seconda volta nella sua storia. La Reghion 730 AC si conferma nell’élite del basket amatoriale nazionale. Un traguardo eccezionale che porta nuovamente Reggio Calabria sul tetto d’Italia, frutto di passione, organizzazione ed un gruppo straordinario che ha saputo ripetere l’impresa.

Si è ripetuta la storica impresa

I reggini si sono imposti in finale, ad Asti, con il punteggio di 76-72 su Verona. La Reghion è scesa sul parquet e messo a referto una prestazione corale di assoluto spessore, totalizzando ben 76 punti complessivi al termine delle ostilità. Un bottino importante frutto di una rotazione mirata che ha visto diversi protagonisti alternarsi sul rettangolo di gioco con determinazione e intensità agonistica.

Le prestazioni dei singoli ed i migliori marcatori

A trascinare il gruppo dal punto di vista realizzativo è stato senza dubbio Giovanni Rugolo, autore di una prova maiuscola da ben 21 punti in oltre 27 minuti sul parquet. Ottimo anche l’apporto di Giovanni Scialabba che ha chiuso la sua gara con 16 punti a referto in 28 minuti, seguito a ruota da Kevin Pandolfi, prezioso nel pitturato con i suoi 14 punti complessivi realizzati in 30 minuti di impiego. A dare manforte alla manovra offensiva ci ha pensato anche Andrea Pellicanò, capace di toccare la doppia cifra con 10 punti personali messi a referto in poco più di 16 minuti di utilizzo effettivo sul terreno di gioco.

L’abbraccio di Reggio Calabria

Strepitosa è stata l’accoglienza riservata all’aeroporto “Tito Minniti” di Reggio Calabria per Giovanni Rugolo e l’intera squadra accompagnati dal coro “I campioni d’Italia siamo noi”.