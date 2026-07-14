Maxi-operazione contro la ’ndrangheta, Cirillo: ‘Un risultato importante a tutela della Calabria onesta’

"All’azione della magistratura e delle Forze dell’ordine deve affiancarsi l’impegno delle istituzioni e della società civile", le parole del Presidente del Consiglio regionale

«Esprimo il più vivo apprezzamento per l’importante operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli.

Un’azione che conferma l’altissimo livello di professionalità, competenza e determinazione con cui magistratura e Forze dell’ordine contrastano quotidianamente la criminalità organizzata.

A nome del Consiglio regionale della Calabria rivolgo un sincero ringraziamento alle donne e agli uomini della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri per l’encomiabile lavoro svolto. La loro presenza, il loro coraggio e la capacità investigativa rappresentano un presidio fondamentale di legalità e sicurezza, a tutela delle imprese sane, dei giovani e di tutti i calabresi onesti che ogni giorno scelgono di stare dalla parte dello Stato.

Il contrasto alla ’ndrangheta richiede fermezza, continuità e responsabilità condivisa. All’azione della magistratura e delle Forze dell’ordine deve affiancarsi l’impegno delle istituzioni e della società civile, per costruire una Calabria libera da ogni condizionamento mafioso e capace di garantire futuro alle nuove generazioni».

È quanto afferma il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, in merito alla maxi-operazione contro le cosche reggine della ’ndrangheta che ha portato, questa mattina, all’esecuzione di 79 misure cautelari.