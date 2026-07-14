Calciomercato: la Nissa in vantaggio su Alma. Vuole chiudere al più presto

In attesa di conoscere le prime mosse ufficiali della Reggina, diamo uno sguardo alle squadre indicate tra le possibili favorite per la vittoria del prossimo campionato di Serie D. Tra queste c’è sicuramente la Nissa, reduce dal secondo posto ottenuto nella passata stagione e dalla successiva vittoria dei play-off. La società biancoscudata ha deciso di ripartire da buona parte dello zoccolo duro dell’organico, confermando diversi protagonisti e inserendo giovani interessanti ed elementi di esperienza.

Leggi anche

Il club siciliano vuole costruire una squadra in grado di lottare ancora per la prima posizione e da tempo insegue uno degli esperti in fatto di primozioni. La trattativa è partita da tempo e adesso sembra essere vicina alla chiusura. Il nome è quello di Giuliano Alma, esterno offensivo classe 1993, reduce dall’esperienza con il Barletta. Il calciatore è stato protagonista nelle ultime due stagioni di altrettante promozioni, conquistate prima con la maglia del Siracusa e successivamente con quella biancorossa.

Sarebbe un innesto di esperienza e qualità per un reparto avanzato già particolarmente competitivo. La trattativa pare sia in fase avanzata, anche se si attende ancora la comunicazione ufficiale da parte della società. Nei giorni scorsi il nome di Alma era stato accostato anche alla Reggina, ancora impegnata nella definizione dell’organigramma tecnico e delle prime operazioni di mercato. La Nissa, però, sembra avere accelerato con decisione e sarebbe adesso molto vicina all’accordo definitivo, oltre ad aver contattato il giocatore già da tempo. Poi le dinamiche del calciomercato le conosciamo e gli scenari possono cambiare in un attimo.