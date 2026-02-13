Bit di Milano, Mantegna: ‘Reggio Metrocity una cartolina di indiscutibile bellezza’ – FOTO

"Una cartolina nella quale è stato facile scorgere un approccio autentico d’ospitalità e, al contempo, un bagaglio sconfinato di unicità, paesaggistiche ed enogastronomiche" così il consigliere delegato

“Nello scenario internazionale della Bit di Milano, la Città Metropolitana si è presentata al mondo come una cartolina di indiscutibile bellezza, nella quale è stato facile scorgere un approccio autentico d’ospitalità e, al contempo, un bagaglio sconfinato di unicità, paesaggistiche ed enogastronomiche”.

Sono le parole del Consigliere delegato Domenico Mantegna a margine della partecipazione della Città Metropolitana alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano.

“Durante le tre giornate – ha aggiunto – si è registrato un flusso imponente di visitatori, addetti ai lavori e importanti buyer internazionali, che ha certificato la grande capacità attrattiva della Città Metropolitana, e soprattutto della strategia di profondo rinnovamento dell’offerta turistica in grado di raccontare i nostri territori come destinazioni apprezzabili e competitivi, anche rispetto ad altre importanti mete del Sud del Paese. Mare, borghi, cammini culturali e cucina identitaria sono il paradigma irrinunciabile dell’offerta della Città Metropolitana, che ha fatto bella mostra della sua Anima Autentica, nell’appuntamento più importante per l’industria del turismo, qual è la BIT di Milano”.

“Un settore – Mantegna riferendosi al turismo attrattivo – che consideriamo strategico, perché strutturato e pianificato attraverso alcuni interventi mirati, come la diversificazione e la destagionalizzazione dell’offerta, la qualità dell’accoglienza, la valorizzazione delle aree interne, l’integrazione sociale senza mai rinunciare allo sviluppo sostenibile dei territori. Questa visione, ovviamente, non sacrifica il turismo esperienziale, attraverso cui vengono messi in rete, in un unico quadro economico, la capacità di generare valore diffuso e soprattutto la consapevolezza di nuove opportunità per le imprese del settore e per la filiera dell’intero comparto”.

