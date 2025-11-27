Black Friday in Calabria, tendenze e previsioni di Confcommercio

Sarà un Black Friday in crescita anche in Calabria. Secondo una stima di Confcommercio Calabria , basata sui dati nazionali Confcommercio-Format Research , il 60% dei consumatori calabresi farà acquisti , con una spesa media prevista di 225 euro , inferiore alla media italiana (268 euro) ma in miglioramento rispetto al 2024.

In regione a trainare lo shopping saranno soprattutto elettronica, elettrodomestici e abbigliamento. Il 46% dei consumatori sceglierà una modalità ibrida tra negozi fisici e online , mentre il 27% acquisterà solo sul web e circa il 26–28% esclusivamente nei negozi. In crescita l’affluenza nei centri commerciali.

Driver Digitali e Settore Moda: le Tendenze del Black Friday in Calabria

Sul fronte della comunicazione digitale , i principali driver delle scelte d’acquisto si confermano:

Web advertising ( 38% )

( ) Intelligenza artificiale ( 30% )

( ) Instagram (26–27%)

Per il settore moda, Confcommercio stima che aderirà al Black Friday tra il 55% e il 58% dei negozi , con promozioni concentrate su 1–3 giorni e sconti prevalentemente su articoli selezionati.

A tal proposito, Maria Santagada, Direttore di Confcommercio Calabria, sottolinea l’importanza dell’equilibrio:

“È fondamentale mantenere equilibrio – sottolinea Maria Santagada Direttore di Confcommercio Calabria – perché una prolungata “black week” rischia di confondere i consumatori e di svuotare di valore il lavoro dei commercianti. La relazione diretta, la consulenza personalizzata e la qualità del servizio restano i veri punti di forza del dettaglio tradizionale”.

L’associazione invita infine i consumatori a sostenere il commercio di prossimità: