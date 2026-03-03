Studente calabrese bloccato a Dubai: ‘Rientro in tarda serata, ma non canto vittoria’
"Sarò rilassato al 100% quando scenderò dall'aereo". Il racconto di un giovane rimasto bloccato insieme ad altri 200 studenti italiani a Dubai
03 Marzo 2026 - 13:55 | Comunicato Stampa
“Stiamo per partire. Se tutto va bene abbiamo il volo programmato nel primo pomeriggio con arrivo previsto nel tardo pomeriggio a Milano Malpensa. Poi io dovrò prendere un altro volo per Lamezia Terme, dove dovrei arrivare in tarda serata. Personalmente mi sento molto sollevato, un po’ più tranquillo, ma non canto vittoria”.
Ad affermarlo, raggiunto telefonicamente dall’ANSA, è uno dei due studenti del Liceo scientifico “Mattei” di Castrovillari rimasto bloccato, insieme ad altri 200 studenti italiani, a Dubai da sabato scorso.
“Diciamo – prosegue – che sarò rilassato al 100% quando scenderò dall’aereo e mi troverò a Milano Malpensa. In quel momento potrò dire: finalmente è finita. Adesso, in questo altro volo, ci sarà sicuramente, c’è, un po’ di apprensione, un po’ di ansia. Ma speriamo che anche quest’ultimo passo verrà superato”.
Da Dubai a Malpensa, poi Lamezia: “Non canto vittoria”
La telefonata all’ANSA e l’attesa di “mettere i piedi a terra”
Fonte: Ansa Calabria