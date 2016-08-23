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Bluocean presenta ‘Lo sguardo oltre…’

Per l'avvio della Città Metropolitana una mostra collettiva di fotoreporter e giovani talenti coinvolge Gerace, Palmi e Reggio Calabria

23 Agosto 2016 - 16:16 | di Redazione

Lo sguardo oltre, Reggio Calabria visioni metropolitane di Bluocean, mostra di architettura

In occasione dell’entrata in vigore della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Bluocean presenta la mostra collettiva “Lo sguardo oltre. Reggio Calabria visioni metropolitane” con scatti di grandi fotoreporter italiani e giovani talenti emergenti che hanno posato il loro sguardo sul territorio calabrese.
L’evento coinvolgerà i Comuni di Gerace, Palmi e Reggio Calabria. Il primo appuntamento è previsto a Gerace.
L’inaugurazione si terrà presso il Chiostro di San Francesco, il 26 agosto alle ore 18.00. Saranno presenti le autorità cittadine.

L’evento gode del patrocinio scientifico dell’INU e dell’Ordine degli Architetti.

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