Bluocean presenta ‘Lo sguardo oltre…’
Per l'avvio della Città Metropolitana una mostra collettiva di fotoreporter e giovani talenti coinvolge Gerace, Palmi e Reggio Calabria
23 Agosto 2016 - 16:16 | di Redazione
In occasione dell’entrata in vigore della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Bluocean presenta la mostra collettiva “Lo sguardo oltre. Reggio Calabria visioni metropolitane” con scatti di grandi fotoreporter italiani e giovani talenti emergenti che hanno posato il loro sguardo sul territorio calabrese.
L’evento coinvolgerà i Comuni di Gerace, Palmi e Reggio Calabria. Il primo appuntamento è previsto a Gerace.
L’inaugurazione si terrà presso il Chiostro di San Francesco, il 26 agosto alle ore 18.00. Saranno presenti le autorità cittadine.
L’evento gode del patrocinio scientifico dell’INU e dell’Ordine degli Architetti.
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