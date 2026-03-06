Bluocean celebra Reggio Calabria con un video per i 20 anni di attività
Un omaggio alla storia millenaria della città quale fonte continua di ispirazione
06 Marzo 2026 - 11:35 | Comunicato Stampa
Bluocean, alla soglia dei 20 anni di attività, omaggia la città di Reggio Calabria con un video che salda alla propria terra d’origine le produzioni dell’azienda e celebra la storia millenaria della città quale fonte continua di ispirazione.
Le immagini prodotte da Bluocean alternano uno sguardo al territorio con frame di attività di Alta formazione fotogiornalistica ed eventi di grandi mostre fotografiche con marchio Bluocean’s Workshop.
A seguire il testo che accompagna il video:
“Ogni nostra produzione si ispira da sempre ai nostri luoghi
La storia millenaria, l’arte; paesaggi e colori che raccontano di eterno
E così, alla soglia dei quasi 20 anni di attività, Bluocean omaggia la propria terra
accompagnando le produzioni di rilevanza internazionale con la dizione “made in Reggio Calabria”.
Link al video
Facebook https: //www.facebook.com/reel/1988428912051848?locale=it_IT
Youtube: https://youtu.be/_hN6EbybuzU
Instagram: https://www.instagram.com/p/DVgCfbSk-lm/