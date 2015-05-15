Bluocean’s Workshop 2015. Al via il modulo diretto da Antonio Politano

Dal 22 al 24 Maggio prossimo Reggio Calabria ospiterà Antonio Politano, giornalista e fotografo, assiduo collaboratore di National Geographic (sul numero di Maggio 2015 la rivista NatGeo ospita un lungo servizio di Antonio Politano). Il fotografo dirigerà il secondo modulo del Bluocean’s Workshop 2015, un appuntamento di formazione d’aula dal titolo “Raccontare il mondo per immagini. La fabbrica di un reportage”.

L’incontro di studio prevede una full immersion di tre giorni per comprendere come nasce e prende forma un reportage fotografico in puro “stile” National Geographic; La preparazione, la realizzazione e la finalizzazione del reportage. Il modulo di lavoro sarà arricchito da una sessione di scatti in esterna guidati da Politano .

Il Bluocean’s Workshop 2015 “Obiettivo reporter. Metti a fuoco il tuo talento” è una produzione Bluocean che vanta fin dalla sua prima edizione (la 6° quest’anno) l’esclusiva partnership di National Geographic; ed è riconosciuto quale appuntamento di punta nella formazione e didattica applicata dello studio della fotografia in ambito non solo nazionale.

Aperto a professionisti e appassionati della fotografia, il Bluocean’s Workshop costituisce una solida base per intraprendere la carriera del fotoreporter e per impadronirsi di nuove competenze utili a sviluppare una propria ricerca visiva.

Quattro sono le regioni che ospitano l’importante evento, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Sicilia e Calabria.

Ogni info potrà essere richiesta alla mail: info@bluocean.it

A seguire una breve presentazione di Antonio Politano:

Fotografo e giornalista, è specializzato in reportage di viaggio che realizza in particolare per National Geographic Italia e La Repubblica. È autore di alcune pubblicazioni, tra cui I colori della luce per Linea d’ombra e l’Agenda del Viaggio per Edt/Lonely Planet, del manuale Fotografare in viaggio e di alcuni documentari tv (per Rai e altre reti). Dirige Sguardi, rivista online di fotografia e viaggio di Nikon Italia. Ha vinto alcuni premi, tra cui il Fujifilm European Press Photo Award. Ha esposto, in collettive e personali, in Italia e all’estero, e curato mostre di fotografi vari. Ha creato e dirige il Master in comunicazione e cultura del viaggio e insegna in workshop dedicati alla fotografia e alla scrittura in viaggio. Cura il programma del Festival della letteratura di viaggio. Ha un blog – PhotoTravelling – all’interno del sito del National Geographic Italia. http://www.antoniopolitano.com/