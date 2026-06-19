Commissione Intermediterranea, Montuoro: ‘Le regioni siano protagoniste in Europa’

“Le regioni non possono essere semplici esecutrici di politiche concepite altrove. Esse gestiscono l’acqua, i trasporti, la pianificazione costiera, il turismo e l’innovazione. Dispongono quindi di una conoscenza approfondita delle realtà territoriali e devono partecipare alla loro elaborazione”.

Lo ha dichiarato l’assessore all’Ambiente della Regione Calabria, Antonio Montuoro, intervenendo oggi a Bologna all’Assemblea generale della Commissione Intermediterranea (CIM), una delle commissioni che costituisce la Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime (CRPM). Montuoro ha parlato a nome del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, tracciando un bilancio dettagliato dei traguardi raggiunti dalla presidenza calabrese a partire dal luglio 2024.

L’esponente della Giunta regionale ha spiegato come l’azione politica si sia concentrata molto sulla difesa dell’ambiente e sulla gestione delle risorse idriche. “Il cambiamento climatico colpisce il Mediterraneo con particolare intensità – ha dichiarato Montuoro -, tra siccità sempre più frequenti e avanzamento del fronte desertico. La crisi dell’acqua non è più una questione di settore. É diventata una sfida di coesione territoriale, di salute pubblica e di stabilità economica”.

Sul fronte dello sviluppo locale, l’assessore ha anche ricordato gli ottimi risultati ottenuti con la firma della Carta di Granada e con i progetti europei: “Si è lavorato molto per promuovere un modello di turismo che rispetti i territori e la biodiversità. Un turismo che non consuma ciò che attrae, ma che diventa strumento di coesione sociale”.

Il bilancio degli ultimi due anni mostra una Commissione forte, capace di unire la protesta politica ai progetti pratici sul territorio.