Bombino a CityNow: “Turismo, giovani, Waterfront e lotta alla ‘ndrangheta. Reggio deve rinascere”

Tra presente e futuro. Il prof. Giuseppe Bombino, ospite della redazione di CityNow, ha affrontato i temi più ‘caldi’ del momento.

Una lunga intervista in due puntate (CLICCA QUI per la prima parte) nella quale l’ex Presidente del Parco Aspromonte si è soffermato anche sulla possibile candidatura alle prossime elezioni comunali reggine.

A noi manca tutto questo, non abbiamo la capacità di creare un sistema di valori. Non possiamo definirci città turistica se ci mancano tutti i servizi turistici e la quantità di strutture ricettive e ristorative adatte”.

Il turismo non è un dogma, non basta parlarne per un avere un sistema che funziona a dovere. Bisogna strutturare nel migliore dei modi tutta la filiera per far funzionare il turismo, il resto viene di conseguenza.

“Dicendo ‘il turismo è una cosa seria’ voglio affermare che non ci si può improvvisare in questo settore. Non basta avere i Bronzi, il mare, la montagna e la storia per possedere una ricchezza turistica.

“Non costruire il Museo disegnato dall’archistar Zaha Hadid è stata una grossa occasione mancata per la città, ricordo come il progetto fosse già finanziato.

Attorno a questo progetto c’era e continua ad esserci un duplice interesse. La sua realizzazione darebbe ulteriore valore e interesse anche per la matita che lo progettò.

Waterfront è un elemento perfettamente coerente con la città, in grado di parlare di Reggio, stabilire un nuovo e più diretto rapporto con il mare. Il Waterfront potrebbe essere il principale fattore di metropolizzazione. Siamo Città Metropolitana da 10 anni ma non c’è stato alcun progresso.

Manca un vessillo in questa città, un qualcosa di fortemente riconoscibile in tutta Italia come lo sono la Madonna della Consolazione e la Reggina.

Come risolvere questo dramma? Io nel mio piccolo ho creato 100 posti al Parco Aspromonte. Il problema nostro è la mancanza della scelta, non diamo alternative ai nostri giovani.

“Da professore, ne ho salutati troppi di ragazzi che sono andati via. Al dramma dell’esodo dei giovani reggini, si aggiunge adesso il fenomeno dei ricongiungimenti. Ragazzi che sono andati via negli ultimi 20 anni, si stabiliscono fuori, quindi i genitori che sono rimasti, e vanno in pensione, devono scegliere tra rimanere a Reggio o raggiungere i figli, dove poter fare i nonni.

Ricerca del consenso avviene da entrambe le parti. La ‘ndragheta non si interessa se è destra o sinistra, cerca solo uomini permeabili, un braccio che possa operare per i loro interessi. L’operazione Libro Nero ci dimostra come purtroppo gli interessi erano trasversali”.

Se tu sei il signor nessuno e pensi con la politica di risolvere i tuoi problemi, hai sbagliato tutto. Se sei invece un professionista, docente etc, lo fai per cambiare il corso delle cose, non delle tue cose. Io so di poterne fare a meno dei 10 o 100 voti, senza chiedere favori a nessuno.

Ma c’è qualcosa di più pericoloso: un politico ha bisogno di consenso e quindi non discrimina, ha bisogno di voti e non alza barriere. Se invece si alzano barriere si perdono consensi e voti.

“In politica, bisogna servire senza essere servi. Il politico è servo del consenso. Io per indole sono garantista, non immagino che un politico come metodo si voglia far affiliare nella ndrangheta.

A scanso di equivoci, sottolineo come non ci sono politici tranne qualche eccezione che possono rappresentarmi.

Per portare una matita, la tela o tutti i colori non lo so, ma mi mostro disponibile.

Ci sono due modi per fare i conti in politica, contare i voti o pesare i voti . A me non interessa contare i miei voti, mi interessa pesarli. Chi guarda a me vede una persona culturalmente libera. Io voglio provare a cambiare le cose e quindi mi rendo disponibile.

“Io tra i candidati a sindaco di Reggio Calabria? La mia non è una candidatura, sarebbe come auto proporsi. La mia è una disponibilità che è al contempo una provocazione culturale.

“Il mio recente incontro con Carlo Tansi (tra i prossimi candidati a Governatore della Calabria, ndr)? Abbiamo a lungo parlato, è significativo che sia io che lui abbiamo avvertito la stessa urgenza ed esigenza, segno che c’è una crisi profonda della politica.

Se sono dei tecnici a immaginare le soluzioni ai problemi, vuol dire che la politica è stata inadeguata e ha fallito. E questo si è verificato a Reggio cosi come in Calabria, se non hai la preparazione non riesci ad affrontare i problemi come non si sono saputi risolvere in questi anni.

Contatti formali con dirigente del centrodestra a Reggio non c’è ne sono stati e non ne cerco. Coraggio significa metterci la faccia anche quando sai che potresti perdere. Se c’è un progetto serio per Reggio Calabria che nasce dal centrodestra con una persona autorevole a guidarlo, sarò il primo a sostenere il progetto”.