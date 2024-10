Bombino: “I partiti dormono, offro il mio impeto per Reggio Calabria”

Giuseppe Bombino torna sulla sua possibile candidatura alle prossime elezioni comunali a Reggio Calabria. Attraverso il seguente post pubblicato su Facebook, Bombino ribadisce la propria disponibilità e si dice sicuro di trovare il proprio spazio nella coalizione di centrodestra.

E proprio di questo si tratta: di un impeto, di una tensione morale, di un ardore per la causa, che è tutto ciò di cui Reggio ha bisogno.

Egli riconosce come io sia stato “… mosso da un improvviso impeto di bontà” nell’offrire “un tetto allo spaesato centrodestra reggino …”.

Sono contento d’aver stimolato ancora una volta la dialettica politica, finora assente.

I partiti, infatti, sembrano colpiti da un lungo sonno. E se la mia disponibilità può rappresentare un “metodo nuovo”, beh, io ne sono fiero e andrò avanti con Dignità.

Non voglio che siano i dadi o le carte da gioco a scegliere il nome di chi dovrà fronteggiare Giuseppe Falcomatà. Non ce lo possiamo permettere; sarebbe ingiusto ed infausto.

In questa intemperie, il “tetto” è un riparo.