Bonelli (AVS): “In Calabria ci siamo anche noi. Rispetto degli equilibri politici”

Dopo le dimissioni del presidente Roberto Occhiuto, in Calabria si apre ufficialmente la stagione delle grandi manovre politiche in vista delle prossime elezioni regionali. E tra le voci che si levano con forza c’è quella di Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) e co-portavoce nazionale di Europa Verde, che in un’intervista al Corriere della Sera rivendica un ruolo centrale per la sua forza politica nella scelta del candidato alla guida della Regione.

“In Calabria ci siamo anche noi – afferma Bonelli – e ci aspettiamo che gli alleati rispettino gli equilibri tra le forze”. Il messaggio è chiaro: dopo aver sostenuto alleanze larghe e unitarie in altre realtà territoriali, ora AVS chiede reciprocità.

Il nome di Mimmo Lucano – ex sindaco di Riace, simbolo della solidarietà e già al centro del dibattito politico – torna ciclicamente tra le ipotesi in campo. Bonelli non esclude nulla ma precisa: “Lucano è una persona autorevole che stimiamo, ma non abbiamo discusso della sua candidatura”. Sottolinea, inoltre, che AVS dispone di molte figure radicate sul territorio calabrese, dotate di una solida cultura di governo e pronte a mettersi in gioco.

Il leader ecologista rivendica il peso politico che AVS ha saputo conquistare, toccando oggi il 7% a livello nazionale. «Abbiamo sostenuto candidati di altre forze progressiste – ricorda – da Alessandra Todde in Sardegna a Roberto Fico in Campania, da Matteo Ricci nelle Marche a Eugenio Giani in Toscana. Ora chiediamo che questo spirito unitario sia ricambiato».

Bonelli chiude con una richiesta chiara agli alleati: rispetto per il lavoro fatto, per il consenso guadagnato e per la capacità dimostrata di portare avanti battaglie coerenti sui territori.

foto: ansa.it