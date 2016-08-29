Borsa di studio Leica, ecco il vincitore!
Il master di primo livello della scuola di fotografia Il cerchio dell'immagine ha un nuovo borsista, scelto con il concorso di Leica Camera Italia
29 Agosto 2016 - 17:57 | di Vincenzo Comi
È Dario Condemi il vincitore del concorso Leica!
Siamo lieti di annunciare che il vincitore della borsa di studio Leica del master di I livello della scuola di fotografia Il cerchio dell’immagine è Dario Condemi. Ecco un estratto del suo portfolio che rappresenta l’inizio di un progetto di racconto fotografico della città di Reggio Calabria.
Grazie al concorso e a Leica Camera Italia, Dario avrà la possibilità di frequentare gratuitamente il master di I livello dellaScuola di Fotografia “Il cerchio dell’immagine”.