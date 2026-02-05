Borse di studio Fondazione Scopelliti, Versace: ‘Investire sui giovani, il modo migliore per onorare la memoria del giudice’

Il sindaco metropolitano facente funzioni alla consegna dei riconoscimenti: "Un momento di grande valore simbolico e sociale"

Il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, ha preso parte alla consegna delle borse di studio agli studenti vincitori del concorso nazionale Antonino Scopelliti, indetto dalla Fondazione Scopelliti in collaborazione con l’Associazione nazionale dirigenti pubblici ed alte professionalità della scuola e patrocinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Versace, nel corso del suo intervento, ha parlato di «un momento di grande valore simbolico e sociale», sottolineando l’impegno profuso dalla Fondazione Scopelliti «a favore della comunità e, soprattutto, delle nuove generazioni».

«È un momento molto particolare – ha dichiarato il sindaco facente funzioni – perché la Fondazione Scopelliti, come fa durante tutto l’anno attraverso numerose iniziative rivolte al sociale, dimostra ancora una volta una grande attenzione verso i nostri ragazzi, declinata in tutte le sue diverse forme».

«Un’attenzione – ha aggiunto – che oggi si traduce in un gesto concreto, capace di guardare al futuro. La volontà di replicare, negli anni, un’iniziativa così importante, attraverso l’istituzionalizzazione delle borse di studio, rappresenta un investimento reale sul domani dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze».

L’inquilino di Palazzo Alvaro ha, quindi, voluto esprimere un sentito ringraziamento alla presidente della Fondazione, Rosanna Scopelliti, e a tutto lo staff:

«Si tratta di un’attività tutt’altro che semplice che richiede impegno, visione e continuità. Per questo vanno fatti i complimenti alla presidente e a tutta la Fondazione che stanno portando avanti un percorso tracciato dall’esempio del giudice Antonino Scopelliti, un uomo delle istituzioni a 360 gradi, barbaramente ucciso 35 anni fa».

Infine, il richiamo di Carmelo Versace al dovere delle istituzioni: