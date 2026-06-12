Bova Marina, si chiude con successo il percorso ‘Politica e Società: La responsabilità del Noi’

Un percorso nato da una forte sinergia comunitaria, associativa e istituzionale per trasformare i giovani da spettatori a protagonisti attivi del cambiamento. Si è conclusa con un successo straordinario la seconda annualità del percorso socio-politico “Politica e Società: La responsabilità del Noi”, un’iniziativa promossa dall’associazione CGS SALES – APS (associazione di promozione sociale operante all’interno dell’Oratorio Salesiano di Bova Marina) in stretta collaborazione con l’IIS “Euclide” di Bova Marina guidato dalla Dirigente Scolastica Domenica Minniti.

A testimonianza dell’alto valore civile e formativo della proposta, l’intero progetto ha beneficiato dei prestigiosi patrocini del Comune di Bova Marina, della Fondazione Onlus “Caterina Marzano”, dei Salesiani Cooperatori – Centro locale di Bova Marina e Provincia Calabria e di Salesiani per il Sociale.

Il cammino, giunta alla sua seconda edizione, si prefigge l’obiettivo di educare le nuove generazioni all’impegno sociale e politico, radicandosi nei valori fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, della Dottrina Sociale della Chiesa e della visione salesiana. L’intento profondo è quello di far riscoprire ai ragazzi l’antico senso dell’agere politico nella sua più alta dimensione di servizio, informando e formando i nuovi protagonisti della realtà di oggi e di domani.

Quattro tappe per “Prendersi Cura” dell’altro

Pensato per offrire ai giovani desiderosi di “prendersi cura” dell’Altro un’educazione attenta ai valori dell’onestà, dell’umiltà e della credibilità, il percorso ha accompagnato gli studenti dell’IIS “Euclide” attraverso quattro incontri tematici di forte attualità:

“Osare la Pace: oltre il muro del conflitto”: Un focus sul conflitto israelo-palestinese attraverso storie e voci di resistenza nonviolenta.

“L’altro che mi abita: volti della multiculturalità”: Una riflessione su come le differenze identitarie e culturali possano arricchire anziché dividere.

“Spazi che parlano: la multiculturalità nei luoghi”: L’analisi di scuole, quartieri e città come laboratori in cui vivere e condividere la diversità.

“Diritti in cammino: per una cittadinanza che include”: Un viaggio dal diritto alla pace al diritto alla differenza, verso una società più giusta.

Le attività formative hanno fornito ai ragazzi gli strumenti per orientarsi all’interno dei complessi scenari storici e sociali, stimolando uno sguardo attento alle necessità e alle criticità del territorio in cui vivono, per spingerli a una partecipazione pubblica responsabile.

Il “capolavoro” dei ragazzi: la cittadinanza diventa attiva

Il vero culmine del progetto è andato in scena lo scorso lunedì 25 maggio nell’Aula Magna dell’istituto Euclide di Bova Marina. Gli studenti hanno dimostrato una straordinaria maturità, empatia e capacità di lavorare in squadra, prendendo in mano le redini dell’evento finale e curandone ogni singolo dettaglio: dall’ideazione del tema alla comunicazione, fino alla realizzazione della locandina e all’organizzazione dei momenti di intervento.

In questa sede, i ragazzi hanno presentato quattro proposte concrete e straordinarie per il cambiamento:

Il Murales dell’Inclusione: L’ipotesi di un’opera d’arte permanente all’interno della scuola, simbolo visivo di aggregazione, multiculturalità e accoglienza;

dell’Inclusione: L’ipotesi di un’opera d’arte permanente all’interno della scuola, simbolo visivo di aggregazione, multiculturalità e accoglienza; Il Festival Multiculturale a Piazza Municipio: Un grande evento nel cuore di Bova Marina per celebrare la ricchezza delle differenze tra musica e condivisione;

a Piazza Municipio: Un grande evento nel cuore di Bova Marina per celebrare la ricchezza delle differenze tra musica e condivisione; Il Processo Simulato : Un’attività immersiva in cui i ragazzi hanno vestito i panni dei membri di una giuria per dibattere e giudicare tematiche sociali complesse;

: Un’attività immersiva in cui i ragazzi hanno vestito i panni dei membri di una giuria per dibattere e giudicare tematiche sociali complesse; Convegni su Razzismo e Pace: Due momenti di approfondimento con ospiti speciali per dare voce alla nonviolenza e al contrasto di ogni discriminazione.

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Conclusioni

Educare alla responsabilità significa dare ai giovani la possibilità di diventare veri protagonisti del cambiamento, capaci di agire per il bene comune e il rinnovamento sociale nel totale rispetto dei diritti della persona. Con la conclusione di questo secondo anno, lo slogan del percorso diventa una promessa concreta: “Il futuro non si aspetta, si costruisce insieme”. La “responsabilità del Noi” a Bova Marina è oggi una bellissima realtà.