Bova, importante iniziativa del Museo di Paleontologia e Scienze Naturali dell’Aspromonte

Il Museo di Paleontologia e Scienze Naturali dell’Aspromonte di Bova, aderisce per la prima volta alla Terza Giornata Nazionale dei Piccoli Musei.

L’iniziativa è volta a far conoscere ai visitatori una realtà piccola , poco conosciuta ma di grande importanza, in quanto il Museo è un interessante punto di riferimento per ricercatori e appassionati del settore perché in grado di offrire abbondante materiale di studio. Unico nel Meridione per l’importanza dei reperti che custodisce all’interno delle sale espositive, poiché i ritrovamenti testimoniano importanti momenti della storia evolutiva della Calabria.

Il Museo ospita molte scuole alcune delle quali partecipano al laboratorio didattico “Un giorno da Paleontologo” che integra il percorso museale per aiutare a comprendere in modo facile i primi fondamenti della paleontologia.

Il Museo sarà aperto con ingresso gratuito con visita guidata nelle sale e nel laboratorio scientifico per la catalogazione, studio dei 15.000 reperti fossili qui custoditi. Inoltre il museo darà in dono ai visitatori, un segnalibro in materiale riciclato.

