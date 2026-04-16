Cadi Futura, Cividini: ‘Vestitevi di giallo, sarete il nostro sesto uomo’

La corsa verso i playoff della Cadi Antincendi Futura passa da una sabato che sa già di finale. Sabato 18 aprile, alle ore 15, al Palattinà di Lazzaro, la formazione di futsal ospita il Giovinazzo Futsal in una sfida decisiva per l’accesso diretto alla post-season e al sogno della massima serie. Dopo il combattuto 2-2 di Sulmona – con un gol proprio del numero uno gialloblù – l’ambiente è già proiettato verso l’appuntamento più importante della stagione. E Cividini, anima e voce di questo gruppo, non usa mezzi termini. “Ci stiamo allenando bene, siamo concentratissimi su sabato perché sappiamo che è una partita importantissima: dipende da noi”. L’avversario è temibile: “Loro sono molto attrezzati, molto forti. Ma noi abbiamo il sesto uomo in più: la nostra tifoseria”.

E proprio al pubblico è rivolto l’appello più caldo: “Invito tutti a vestirsi di giallo, mi raccomando. Con quel supporto in più, in una partita equilibratissima, sarà un vantaggio enorme”. La società ha raccolto l’entusiasmo e lanciato una iniziativa a dir poco singolare. Restano validi gli abbonamenti, ma con una condizione: per entrare gratuitamente al Palattinà, abbonati e tifosi dovranno indossare obbligatoriamente una t-shirt gialla. Stessa regola per chi acquisterà il biglietto: prezzo invariato, ma chi si presenterà in giallo entrerà gratis fino a esaurimento posti. Il club ha inoltre predisposto nuovi posti nella curva dietro la porta “lato mare”. L’obiettivo, spiega la nota ufficiale, è colorare il Palattinà di giallo come non mai, trasformando l’impianto in un mare di passione. Il capitano, che da tanti anni vive il rapporto simbiotico con il pubblico di casa, non ha dubbi: “Quando giochiamo dentro le nostre mura, loro ci danno quelle spinte in più. Non sarà diverso sabato. Io sono sicuro: sarà tutto pieno”. A chi gli chiede se questa squadra meriti la qualificazione, Cividini risponde a cuore aperto: “Sì, ce la meritiamo. Per tutto il sacrificio che stiamo facendo quest’anno. Io sono tornato da un brutto infortunio, come Minnella e non solo. Penso al lavoro dei ragazzi, a quello che non si vede. Se finora abbiamo dato il 100%, ora daremo il 150% per raggiungere questo obiettivo. Non solo noi giocatori: la società, i tifosi, i nostri familiari, tutti quelli che ci seguono”. Ma Cividini non è solo il comandante della Cadi. A breve lo vedremo in altre vesti, quelle di mister della rappresentativa calabrese della Figc a forte marchio Futura. “Li vedo molto forti ci sono ragazzi interessanti. Mancano due settimane alla gara, andiamo là per fare meglio possibile, ma il mio pensiero è andare là e vincere. Io sono stato così da giocatore, voglio esserlo anche da mister”. Infine, un passaggio sull’incontro in programma a Lazzaro, accanto al palazzetto, dedicato a genitori e figli. Cividini, anche lui padre, lancia un messaggio chiaro: “Incentivate i figli a fare sport – calcio, basket, pallavolo – perché lo sport di gruppo è una cosa meravigliosa. Fa crescere tantissimo i bambini”.