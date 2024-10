Strada Bovalino-Bagnara, Azione: “Impegno senza sosta per una soluzione concreta” 

Come Segretario Provinciale di “Azione” per la provincia di Reggio Calabria, sono rimasto sorpreso dalle recenti dichiarazioni della Senatrice Tilde Minasi, che apprendo tramite diversi organi di stampa riguardo il riavvio dell’iter per la riapertura della strada Bovalino-Bagnara.

Riconosco senza dubbio l’importanza degli sforzi volti a migliorare le infrastrutture della nostra amata regione. Tuttavia, non posso ignorare il tono adottato dall’esponente leghista che sembrerebbe più interessato a rivendicare la paternità delle iniziative piuttosto che a concentrarsi sull’essenza dei problemi che affliggono la Calabria. Riterrei essenziale che noi, come rappresentanti politici a tutti i livelli, mettessimo le vere priorità dei nostri cittadini al primo posto, evitando di cadere in inutili dispute di attribuzione”.

Ad affermarlo è Santo Suraci, segretario provinciale di Azione.