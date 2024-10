Bovalino Calcio a 5 e Reggio Calabria BIC, vero orgoglio reggino – FOTO

Palazzo Alvaro accoglie, abbraccia e premia due realtà sportive che si sono contraddistinte per aver disputato eccellenti stagioni sportive. Le foto dell'incontro

“Siete l’orgoglio, siete l’orgoglio di questa città metropolitana”

Apre così il vicesindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Riccardo Mauro, riferendosi agli ospiti protagonisti di questa bella giornata di sport.

A Reggio Calabria, nella suggestiva cornice di Palazzo Alvaro, Bovalino Calcio a 5 e Reggio Calabria Basket in Carrozzina hanno visto riconosciute a livello istituzionale le rispettive eccellenti stagioni sportive, culminate con sfiorata promozione in Serie A ad opera dei reggini, e la conquista della Serie B Nazionale per gli amaranto.

La presenza è massiccia, le due società si confermano eccellenze organizzative nello sport e nel sociale. Insieme agli Amaranto, presenti con Dirigenza, Staff, Calcettisti e Smile, oggi il Sindaco di Bovalino Vincenzo Maesano e la Presidentessa del Consiglio Comunale Laura Sgambellone.

Non si fanno attendere i “Padroni di Casa“, il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, accompagnato dal vicesindaco Riccardo Mauro e dal Consigliere Metropolitano Delegato allo Spor Demetrio Marino.

Ad aprire il momento dedicato agli amaranto ci pensa il Sindaco di Bovalino Vincenzo Maesano, portando i saluti ed i ringraziamenti da parte di tutta la cittadinanza all’Amministrazione Metropolitana, per l’invito e la vicinanza dimostrata alla nostra realtà sportiva.

Parole al miele quelle riservate ai nostri ragazzi, in particolare da parte del Consigliere Marino, che rimarca in particolare il valore della capacità organizzativa e progettuale di casa BC5, e nel contempo la grandissima valenza sociale di BC5 Smile, che dimostra con quanta passione Bovalino sia capace di vivere la comunità.

“I vostri risultati ci inorgogliscono, rispecchiano la parte bella e da preservare del nostro territorio” Esordisce il Sindaco Falcomatà, che poi non manca di coinvolgere il nostro bomber BC5 Smile Andrea Cusato, in un simpatico siparietto concluso con l’esultanza del suo idolo, Cristiano Ronaldo.

Infine le premiazioni, con una targa simbolica consegnata a queste due splendide realtà, e con BC5 che per mano del Presidente Vincenzo Scordino ha omaggiato Falcomatà e Marino con le maglie celebrative indossate in occasione della storica promozione in Serie B.

Che dire, siamo onorati ed orgogliosi

Ancor più consapevoli di aver realizzato qualcosa di grande per la nostra terra!

