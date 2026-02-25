Bovalino un nuovo ‘calcio d’inizio’. Presentati i lavori per il nuovo terreno di gioco del ‘Lollò Cartisano’

Il consigliere regionale, già sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, è intervenuto nel corso della cerimonia che ha tenuto a battesimo l’intervento programmato e finanziato dalla Città Metropolitana nell’ambito dei Piani Urbani Integrati.

“L’inaugurazione del nuovo terreno di gioco dello stadio “Lollò Cartisano” è una notizia straordinaria che va ben oltre l’ambito sportivo. Per Bovalino, questo impianto rappresenta un’identità storica e una lunga e gloriosa tradizione calcistica che oggi finalmente ritrova una casa moderna, sicura e funzionale“. E’ quanto afferma il Consigliere regionale, già sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà intervenendo nel corso dell’incontro di presentazione dell’intervento sul terreno di gioco dello Stadio “Lollò Cartisano” di Bovalino. Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco di Bovalino Vincenzo Maesano che ha fatto gli onori di casa, accompagnato da tutta la giunta Comunale, il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace, il Consigliere delegato metropolitano e Sindaco di Benestare, Domenico Mantegna, i rappresentanti delle società sportive del territorio, in primis i dirigenti della Bovalinese 1911 con i bambini della scuola calcio, i ragazzi dell’Audax e delle altre realtà sportive locali e tantissimi tifosi e cittadini.

“Esprimo la mia profonda soddisfazione per il raggiungimento di questo traguardo, un percorso che ho avuto il piacere di seguire sin dai suoi primi passi nel mio ruolo di Sindaco Metropolitano. Questo risultato è la prova tangibile di come la sinergia tra gli Enti possa produrre frutti concreti per il territorio: la riqualificazione dello stadio e delle aree adiacenti è stata infatti resa possibile grazie al finanziamento della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ottenuto nell’ambito dei Piani Urbani Integrati con il progetto strategico “Aspromonte in Città“.

Un impianto sportivo d’eccellenza, inserito in un contesto di rigenerazione urbana che comprende verde pubblico e nuovi servizi, non è solo una struttura dedicata all’agonismo. È, prima di tutto, un presidio di legalità e di educazione. Offrire ai nostri giovani la possibilità di crescere e formarsi in un ambiente bello e curato è il modo più immediato per trasmettere il valore del rispetto delle regole e del bene comune. Quando le istituzioni investono sulla bellezza e sulla funzionalità degli spazi pubblici, offrono ai cittadini, e in particolare alle nuove generazioni, uno stimolo a perseguire i propri sogni con rinnovata ambizione. Vedere oggi i ragazzi della scuola calcio e i dirigenti delle società locali pronti a calcare questo nuovo terreno di gioco ci rende orgogliosi. Da oggi, la comunità di Bovalino e dell’intera Locride dispone di un centro di aggregazione che stimolerà non solo la crescita sociale e salutare dei più giovani, ma anche l’indotto economico e l’attrattività dell’intera area.

Rivolgo un plauso al Sindaco Vincenzo Maesano e a tutta l’amministrazione comunale di Bovalino per la determinazione nel portare avanti questo progetto, e un ringraziamento particolare va al Consigliere metropolitano delegato ai Lavori Pubblici e alle opere del Pnrr Domenico Mantegna per il suo impegno quotidiano e per la continuità assicurata all’opera. Ai giovani atleti della Bovalinese e a tutte le realtà sportive locali va il mio più grande “in bocca al lupo”: che questo campo sia il teatro di nuovi successi, ma soprattutto il luogo in cui imparare i valori sani dello sport e della cittadinanza attiva”.