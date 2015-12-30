Brackins: ‘ Se giochiamo sempre cosi, vincere è più semplice’

“Fiducia nei nostri mezzi e gioco di squadra: con queste caratteristiche le nostre prestazioni non potranno che trarne giovamento”. Parola di Craig Brackins, ospite del programma “Viola A2.0”, in onda questa sera alle 21.50 su Video Touring, canale 655 del digitale terrestre, ed in replica mercoledì 30 dicembre alle ore 22.20 su RTV.

“Contro Barcellona è andata bene – ammette -: siamo migliorati sia in fase difensiva che in attacco. Se giochiamo così, vincere diventa più semplice”.

Il lungo americano della Viola ha dimostrato di essere un profondo conoscitore del passato nero arancio: “Quella della Viola è una grande storia, tanti i grandi uomini che hanno giocato qui in riva allo Stretto. Penso a Ginobili, per esempio, a Delfino, a Bryant: è bello pensare che questi giocatori sono passati da qui. E’ stimolante vedere cosa oggi questi atleti siano diventati, soprattutto Ginobili, che è uno dei più grandi giocatori della NBA e probabilmente il più grande di sempre dell’intera Argentina”.

Sul prossimo incontro contro Rieti, Brackins è stato chiaro: “Se giochiamo in difesa, così come avvenuto contro Barcellona, credo che potremo ottenere risultati importanti anche in trasferta”.

Fonte: http://www.violareggiocalabria.it