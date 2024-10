Brescia-Reggina: numeri, dati e statistiche delle due squadre

Brescia e Reggina sono appaiate in classifica a 36 punti

Neanche il tempo di godersi l’importante vittoria sul Monza che la Reggina ritorna in campo. Dopo la meritata affermazione contro i brianzoli di Balotelli, i ragazzi di Baroni dovranno vedersela con il Brescia in un vero e proprio scontro diretto di metà classifica. Entrambe vogliono punti per arrivare il prima possibile alla salvezza e poi, chissà, dare un’occhiata anche ad altro.

Il percorso di Brescia e Reggina

Sia le rondinelle che gli amaranto sono appaiate in classifica all’11° posto con 36 punti (1.2 di media a partita) a testa, avendo ottenuto, ciascuna di loro, 9 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte.

Identico anche il cammino delle ultime 5 partite. Sia Reggina che Brescia hanno registrato 3 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta. La Reggina è riuscita a sconfiggere due tra le squadre che puntano a vincere il campionato, Spal e Monza. Il Brescia ha battuto a domicilio, una delle squadre più in forma del momento, il Venezia. 6 i gol segnati dalla Reggina con 4 subiti in queste ultime gare, mentre per il Brescia sono 6 le reti prodotte e 3 quelle subite, nello stesso periodo.

Leggi anche

Palleggio, tiri e cross

La fase di palleggio dice che il Brescia tenta più passaggi (411.4) rispetto alla Reggina (391.2), ma gli amaranto hanno una percentuale di accuratezza (80.6%) leggermente più alta dei lombardi (80.2%). Alla voce “possesso palla” la Reggina occupa l’8° posto nel ranking specifico con una media del 51.8%. Il Brescia è al 13° posto con una media del 49.2%. Loiacono e Crisetig sono i calciatori della Reggina che tentano più passaggi, 43.8 a testa. I più precisi, Cionek con un’accuratezza del 90.2% e Loiacono dell’88.5%.

La Reggina tenta 28.5 attacchi manovrati, concludendone il 21.5%, il Brescia prova a sviluppare 29.9 azioni manovrate, concludendone il 18.3%. 2.3 contropiedi con 0.8 conclusioni per la Reggina, 2.6 contropiedi con 0.8 conclusioni per il Brescia. La Reggina perde 110 palloni a partita, il Brescia 114.6. Mediamente gli amaranto recuperano 81.6 palloni a partita, il Brescia ne recupera 77.2 ogni novanta minuti. La Reggina va al cross 18.4 volte a partita (8° nella classifica della Serie B), con il 36.8% di accuratezza (al di sopra della media generale del 34.4%), il Brescia tenta il cross 15.4 volte (15° posto nel ranking specifico) con una percentuale di accuratezza del 30.9% (3.4 punti percentuali sotto la media generale). Bellomo, nella Reggina è il giocatore che tenta di più il cross, provandoci 5 volte a partita seguito da Di Chiara con 4.4 cross tentati. Il più preciso nei cross è Delprato con il 72.7% di accuratezza.

Reggina 14° nel ranking dei tiri tentati con una media di 10.9 a partita, mentre il Brescia si attesta in 18° posizione con 9.8 conclusioni tentate a partita. Entrambe le squadre hanno una percentuale di tiri nello specchio rispetto a quelli tentati superiore alla media generale del campionato cadetto. A fronte del 34.7% di tiri nello specchio generale, la Reggina ha una media del 38.4%, il Brescia inquadra lo specchio nel 38% dei tiri totali. È Okwonkwo il calciatore amaranto che tenta di più il tiro, 3.7 volte a partita, lo segue Montalto con 3.3 tiri. Rivas con il 64.2%, Folorunsho con il 47.2% e Crisetig con il 47% dei tiri finiti nello specchio della porta, sono i più pericolosi. La Reggina ha beneficiato di 5 rigori a favore (1 in più rispetto alla media generale), realizzandone solo 2, il Brescia su 3 rigori a favore (-2 rispetto alla media generale), ha siglato 3 gol. Montalto con 1 rigore calciato ha la percentuale realizzativa su penalty del 100%, Menez con 1 gol su 2 rigori del 50% e Denis, avendo sbagliato entrambi i rigori calciati, dello 0%.

Leggi anche

Attacchi, difese marcatori

La Reggina, 6° peggiore attacco e 10° miglior difesa, con il gol di Rivas che ha sancito la vittoria contro il Monza, alza la differenza reti di 1 punto, da -5 a -4. Sono 28 i gol realizzati (1 a partita) e 32 quelli subiti (1.1 a partita), mentre il Brescia, 4° miglior attacco della Serie B e 5° peggior difesa del torneo, registra un -1 nella differenza reti con 39 reti realizzate (1.4 a partita) e 40 subite (1.4 a partita). La Reggina è andata in gol con 11 giocatori diversi fino ad oggi, mentre nel Brescia sono stati 14 i calciatori andati in rete, tra cui Ayè che con i suoi 10 gol (0.4 di media a partita) staziona in 4° posizione nella classifica dei marcatori della Serie B. Folorunsho con 6 gol e Liotti con 5, sono i calciatori amaranto andati di più in rete. Guadagna posizioni Rivas, giunto alla 3° rete stagionale.

Nelle file della Reggina, Loiacono e Bianchi sono i calciatori con più presenze, 27, mentre nel Brescia Joronen e Ayè, 27 volte in campo, sono i più presenti. Crisetig con 2089 minuti è il calciatore della Reggina che ha giocato di più in questa stagione, dietro di lui Loiacono con 2050 minuti. Joronen è il calciatore con il minutaggio più alto nel Brescia, 2589 minuti per lui, seguito da Martella con 1968 minuti.

Reggina 18 falli a partita con 2.8 ammonizioni, Brescia 15.6 falli e 2.3 cartellini gialli ogni 90 minuti. I calciatori più sanzionati nelle 2 quadre sono Di Chiara e Crisetig (8 ammonizioni per loro) per la Reggina, Van De Looi (7 cartellini gialli) Papetti, Spalek e Mateju (5 volte ammoniti) per il Brescia.