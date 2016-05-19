Bridezilla, la sindrome delle spose isteriche

Tic tac, tic tac, tic tac… le ore per l’organizzazione del vostro matrimonio stanno scadendo e se lo stress da matrimonio è arrivato alle stelle, gli occhi sono iniettati di sangue e le mani cominciano a sudare, niente paura!

Cos’è la sindrome di Bridezilla

Siete semplicemente vittime della sindrome di Bridezilla! Da bride, sposa, e Godzilla, il celebre mostro, ci si trova davanti a spose isteriche e monomaniacali che tiranneggiano il fidanzato, amici e parenti, e pretendono che tutto si pieghi di fronte all’evento più importante del mondo: il loro matrimonio.

In America , il fenomeno Bridezilla si è letteralmente scatenato. Impazzano siti web e trasmissioni televisive, fino ad arrivare ad un reality show che testimonia la metamorfosi delle spose in figure mitologiche, metà donna e metà mostro.

Come si comporta una Bridezilla

Per quanto riguarda i comportamenti, la Bridezilla ha continui attacchi di collera: dal fiorista che realizzerà gli addobbi floreali per il matrimonio, al fotografo, passando per il parrucchiere, hanno tutti paura di questa figura infernale. Per lei niente è al posto giusto, niente è come richiesto e desiderato, fa in frantumi la professionalità di esperti del settore e i malcapitati commessi sono costretti a far fronte a continue ed assurde richieste, barcollando tra la voglia di soddisfarla e quella di levarsela dai piedi.

Non più fortunate le mamme, le zie, le sorelle, le amiche .Succubi di improbabili pretese, si trovano ad arginare l’ira della futura sposa che le vorrà tutte con la stessa lunghezza di capelli, con lo stesso colore dell’abito (e guai a sbagliare anche un mezzo tono!) e perfino con lo stesso french alle unghie.

Vi riconoscete?

Allora non c’è dubbio, siete affette dalla sindrome di Bridezilla!

Come gestire lo stress da matrimonio

Ma se c’è un problema allora esiste anche la sua soluzione.

Lo stress che si prova con l’avvicinarsi di un giorno importante è un fenomeno perfettamente normale e può essere causato da un mix di eccitazione ed ansia. Quando si ha la sensazione che le cose inizino a sfuggire di mano, lo stress potrebbe trasformarsi in angoscia. Vi insegniamo a gestirlo con questi semplici consigli.

Gestite i problemi con positività. Date prova di pazienza davanti ai piccoli contrattempi e cercate di mantenere sempre uno spirito positivo. Invece di lamentarvi o di cedere alle crisi di nervi, utilizzate le vostre energie per trovare soluzioni creative e facendovi aiutare dai vostri cari.

Cercate di relativizzare le preoccupazioni tenendo a mente che quello che conta è che abbiate trovato l’amore della vostra vita e, soprattutto, che vi sposerete presto con lui! Ricordatevi anche che la perfezione è impossibile da raggiungere e che i piccoli compromessi sono spesso la chiave per la serenità.

Provate a stilare un’agenda dei vostri impegni: avere il controllo, giorno per giorno, di tutti i progressi fatti nella pianificazione, vi farà sentire più sicure e più rilassate e a gestire meglio lo stress da matrimonio.

Inoltre non esitate a delegare Amici e parenti saranno contenti di potervi aiutare. Fidatevi quindi dei loro consigli e lasciatevi coccolare, perché solo chi vi vuole bene sa cosa è meglio per voi. In più, così facendo, potete prendervi qualche piccola e meritata pausa prima del grande giorno.

Prendersi cura di sé prima delle nozze

Abbiate cura di voi.

Preparatevi fisicamente e mentalmente al matrimonio per arrivare a quel giorno in forma smagliante. Trattamenti estetici, alimentazione equilibrata, riposo sufficiente e tanto sport vi consentiranno di eliminare lo stress, soprattutto se abbinati anche a momenti di relax e complicità con il vostro amore.

Per il vostro equilibrio è anche importante che vi coccoliate quotidianamente. Se vi sentite tranquille sia fisicamente che mentalmente, vedrete le cose molto più chiaramente e lo stress farà meno presa su di voi il giorno del matrimonio.

Perché non prevedere un massaggio o una seduta a settimana in un centro benessere? Potreste anche iscrivervi a un corso di yoga o pilates per imparare a rilassarvi e a controllare la respirazione.

In bocca al lupo e ricordate: abbiate cura di Voi!

ARTICOLO TRATTO DALLA RIVISTA TRIMESTRALE DI SALUTE E BENESSERE ‘VIVI BENE’ DELLA FARMACIA ‘FATA MORGANA’ DI REGGIO CALABRIA

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