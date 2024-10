Brienza: ‘La Reggina? Ci sono anche i play off’

La fuga della Reggina, l’inseguimento delle dirette concorrenti e tra queste il Bari, di fatto ed al momento la vera delusione di questa prima parte di stagione. Nonostante l’arrivo di Vivarini e la lunga imbattibilità, la squadra pugliese è a dieci punti dalla vetta. A Radio Bari è intervenuto l’ex amaranto ed ora dirigente biancorosso Franco Brienza, le sue dichiarazioni riprese da tuttobari.com:

“Questa è una squadra nata quest’anno, sono rimasti in pochi dall’anno scorso. Il campionato di C è difficile e lungo, lo dice la storia di altre squadre. E’ più facile vincere al primo colpo un campionato di B che di C. E’ normale che la squadra ci proverà fino alla fine. La Reggina? Bisogna guardare in casa nostra, ed eventualmente ci sono i play-off dove inizia un altro campionato. Magari mancano quattro punti con Vibonese e Teramo. Il campionato è lungo, le partite vanno giocate tutte”.

