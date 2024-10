Bronzi50 – Festicini: ‘Amareggiato per la conferenza a Roma, che senso ha farla fuori città?’

In ricorrenza del cinquantesimo anno del ritrovamento dei Bronzi di Riace, anche il Presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro Lorenzo Festicini si è pronunciato sulla conferenza stampa svolta presso la Capitale.

“Anch’io come il prof. Pasquale Amato, seguendo le dinamiche della nostra Città di Reggio e ovunque sono in Italia o all’estero mi onoro con orgoglio di esserne figlio e di farne conoscere le bellezze archeologiche, naturalistiche, storiche, religiose, culturali ed umane, sono rimasto attonito e amareggiato della conferenza stampa che si è svolta a Roma per i 50 anni dal ritrovamento dei Bronzi di Riace”.

Continuando nel suo articolato discorso Festicini si pone delle domande, sul perché l’incontro si sia svolto proprio a Roma?

“Che senso può avere la presentazione delle celebrazioni fuori della Città di Reggio Calabria? Quali altre motivazioni sottostanno a tale scelta? È la nostra città che custodisce insieme alle bellezze della natura donate da Dio come lo Stretto, l’Aspromonte ecc…il magnifico Museo della Magna Grecia, della Sala Archeologica dove, tra i capolavori del mondo, rientrano i Bronzi di Riace che si impongono con tutta la loro bellezza e munificenza”.

Lorenzo Festicini -dichiara- “da tutto il mondo vengono per ammirare a Reggio Calabria questi capolavori artistici e storici. I politici locali e regionali insieme al Governo centrale con tutta la stampa accreditata, avrebbe dovuto svolgere tale presentazione nella nostra città e sarebbe stata un’ottima occasione, purtroppo persa, proprio da coloro che dicono sempre di impegnarsi per lo sviluppo turistico e culturale, per attirare su Reggio Calabria un numero sempre maggiore di persone e personalità legate in vario modo al mondo storico, culturale, religioso, professionale e turistico. Bene ha fatto e condivido l’invito del nostro Sindaco f.f. al governo di venire a Reggio Calabria.