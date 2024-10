Bronzi50, il sindaco di Riace: ‘Sarò alla conferenza di Roma, lieto e orgoglioso’

“Sarò lieto ed orgoglioso di andare a Roma dopodomani, all’evento che ci sarà presso la Camera dei Deputati, a sedermi in prima fila in platea indossando fascia tricolore con stemma di Riace, ad onorare il nome del Comune che rappresento, che è e sarà per sempre indissolubilmente legato ai Bronzi.

Motivo per cui mi sento di ringraziare la Regione Calabria tutta, in primis il Presidente Roberto Occhiuto ed il Vicepresidente Giusi Princi che, da grande stakanovista quale è, in pochi mesi dal suo insediamento è riuscita a proiettarci tutti in una vetrina di altissimo livello che altrimenti ci saremmo potuti solo immaginare”.

Lo afferma in una nota stampa ufficiale il Sindaco di Riace, Antonio Trifoli, componente del Comitato di coordinamento interistituzionale per le celebrazioni del 50° dal ritrovamento dei Bronzi di Riace.

“Che se ne parli nella Capitale, in un luogo di elevatissima istituzionalità, alla presenza dei Ministri, davanti a testate giornalistiche famosissime, è già una vittoria. Sarà bellissimo vedere il nome dei Bronzi e di Riace raggiungere quella vetta e nelle prossime settimane anche altre di spessore nazionale ed internazionale. L’aspetto rilevante è proprio questo! Parte da qui il rilancio definitivo dei Bronzi di Riace nel mondo. E sono fiero, nel mio piccolo, di farne parte.”