Brumotti innamorato del Parco d’Aspromonte: ‘Il mio preferito nel mondo’ – VIDEO

Vittorio Brumotti in questi giorni è in giro nella provincia di Reggio Calabria, tra i paesi della fascia ionica e l’entroterra dell’Aspromonte. Un viaggio che sta raccontando anche attraverso i social, mostrando paesaggi, borghi e strade immerse nella natura.

Durante il tragitto verso Platì, Brumotti ha espresso parole di grande entusiasmo per il territorio aspromontano, definendolo uno dei luoghi più belli mai visitati.

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Le parole di Brumotti sull’Aspromonte

Attraversando il Parco dell’Aspromonte, Brumotti ha condiviso con i suoi follower tutta la sua emozione:

“Ragazzi, adesso sto andando a Platì, sto passando proprio da qui, dal Parco dell’Aspromonte, vi giuro è il mio preferito nel mondo. Non c’è foresta Amazzonica, non c’è Yellowstone National Park, io amo l’Aspromonte, ve lo giuro. Io conosco Africo, Bova, San Luca, Oppido Mamertina, Platì, ma è bellissimo, stupendo, un’emozione dopo l’altra. Guardate la vegetazione, c’è una roba incredibile, ricorda molto Finale Ligure, la mia Finale Ligure. Che emozione la Calabria, ragazzi!”.

Un racconto che valorizza la Calabria interna

Le parole di Brumotti accendono i riflettori su una parte della Calabria spesso raccontata solo per le sue difficoltà, ma ricca di paesaggi, identità e bellezza naturale.

Dalla costa ionica ai centri dell’entroterra, passando per Platì, Africo, Bova, San Luca e Oppido Mamertina, il viaggio diventa anche un’occasione per mostrare un Aspromonte autentico. Un territorio capace di sorprendere chi lo attraversa e di lasciare il segno.

La provincia di Reggio Calabria, ancora una volta, si conferma un luogo dal forte potenziale turistico e naturalistico. E il messaggio di Brumotti, semplice e diretto, arriva come una dichiarazione d’amore: