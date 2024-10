Il sindaco Brunetti: ‘Bandecchi a Terni ha promesso la A ed è retrocesso in C’

Nel corso dell’incontro in Commissione di Garanzia e Controllo voluto dal presidente Massimo Ripepi, l’argomento principale torna ad essere la nuova Reggina e quindi la scelta da parte del sindaco Brunetti nell’assegnazione de La Fenice Amaranto. Nel corso del lungo intervento, riportiamo il passaggio su Bandecchi: “Il business plan di Bandecchi, invece, era di poche righe, senza specifiche di ruoli dirigenziali e obiettivi, molte cose le abbiamo sentite attraverso i social dove lui ama andare spesso. Avere soldi non vuol dire saper fare calcio, qui ancora non l’ha dimostrato nessuno, compresa La Fenice Amaranto. Gli ultimi due presidenti non avevano bisogno di presentarci la loro dichiarazione dei redditi, eppure abbiamo visto come è andata a finire. E vorrei sottolineare che Bandecchi, quando ha preso la Ternana promettendo di portarla in serie A, nello stesso anno è retrocesso in serie C. Per dire ancora una volta che avere tanta disponibilità economica non significa ottenere risultati certi. Sull’attuale società, insieme alle valutazioni fatte sul business plan presentato, abbiamo avuto ottime referenze”.

Leggi anche