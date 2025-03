Dopo Sanremo, Brunori Sas riabbraccia il pubblico: le date del tour

Un viaggio lungo 23 canzoni che abbraccia tutto il suo repertorio, riarrangiato per l'occasione

Entra sul palco del palasport di Vigevano da solo, chitarra in mano, con le luci ancora accese. Ed è solo quando inizia a cantare Il Pugile che il pubblico capisce che lo show di Brunori Sas è iniziato, in sordina, come è partita nel 2009 la carriera del cantautore calabrese, decollata con il terzo posto all’ultimo festival di Sanremo con L’Albero delle Noci.

“Quel che è accaduto con Sanremo era ciò che desideravo, raggiungere i brunoriani che non sapevano ancora di esserlo” racconta l’artista dopo lo show, che ha voluto iniziare cantando la prima canzone del suo primo disco ed entrando sul palco come nel 2009, con la stessa band di allora, per un concerto che alterna momenti intimi chitarra e voce ad altri più tirati, tutti tenuti insieme dalla volontà di “rendere ogni concerto unico”.

Un viaggio lungo 23 canzoni che abbraccia tutto il suo repertorio, riarrangiato per l’occasione, e che continua con sette date, quasi tutte sold out: il 15 marzo a Firenze, a Roma il 19 marzo, a Torino il 22, a Napoli il 26, a Bologna il 28 marzo, con gran finale con la doppia data di Milano il 30 e 31 marzo all’Unipol Forum.

Dopo i palasport, Brunori sarà protagonista di due Live con Orchestra: il 18 giugno al Circo Massimo di Roma e il 3 ottobre all’Arena di Verona.

