A Bruxelles la mostra ‘Uzbekistan – Una sinfonia unica di storia e modernità’

Princi “Conoscere la cultura e la storia per avvicinare l’Europa a questo importante Paese dell’Asia centrale”

Oggi, mercoledì 11 dicembre, alle ore 18.30, presso il Parlamento europeo a Bruxelles, edificio Altiero Spinelli, Piano 5 Area Balcone Spinelli 5 G, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica Uzbekistan – Una sinfonia unica di storia e modernità.

La mostra, organizzata dall’eurodeputata Giusi Princi, Presidente della Delegazione per le Relazioni con l’Asia centrale, in collaborazione con il Vice Presidente del Senato della Repubblica dell’Uzbekistan, Sodiq Safoyev, celebra il 30° anniversario delle relazioni diplomatiche tra l’Uzbekistan e l’Unione Europea. Questo evento costituisce un’importante occasione per esplorare la ricchezza culturale e storica dell’Uzbekistan, nonché i suoi progressi e sviluppi moderni, attraverso una selezione di immagini uniche che raccontano la sinfonia tra passato e futuro del paese.

Cerimonia di inaugurazione e partecipazioni istituzionali

La cerimonia di inaugurazione vedrà la partecipazione di deputati della Delegazione, di personalità istituzionali, tra cui rappresentanti dell’Ambasciata dell’Uzbekistan presso il Belgio e l’Unione Europea, di consiglieri diplomatici e di funzionari del SEAE e del Segretariato DCAS.

A partire da mercoledì 11 e fino a venerdì 13 dicembre 2024, la mostra sarà aperta al pubblico, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere meglio la cultura e la storia dell’Uzbekistan, nonché la collaborazione sempre più forte tra l’Unione Europea e questo importante paese dell’Asia Centrale.