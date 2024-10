Buona Pasqua Italia, Conte: ‘Grazie a ognuno di voi. Insieme ce la faremo’ – VIDEO

“Grazie a ognuno di voi. Insieme ce la faremo”.

Sono queste le parole scritte, poco fa, dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte in un post sui social. Il contenuto che sta facendo il giro del web è un video di auguri all’Italia. La Pasqua è ormai alle porte e, purtroppo, gli italiani non potranno trascorrerla come avrebbero voluto.

Niente pranzi in famiglia, niente riunioni con gli amici, tutto è fermo in attesa di momenti migliori. Lo Stato, però, cerca di infondere nei cittadini un pò di forza con un commovente video.

Leggi anche

“A te che sei sui mezzi di emergenza, in prima linea negli ospedali, che sei medico, infermiere, ricercatore, farmacista. A te che ti occupi del cibo, che lo coltivi, che lo trasporti, che ci trasporti. A te che ci difendi, che ti prenda cura degli altri senza chiedere nulla in cambio. A te che sei anziano. bambino, grande. A te che resti a casa, che sei malato, guarito, che stai ancora soffrendo. A te Italia, buona Pasqua”.

Il video è stato diffuso dal Ministero della Salute e poi condiviso dal Premier ed anche dal Ministro Roberto Speranza:

“Sono i giorni più difficili che avremmo potuto immaginare. Ma dobbiamo guardare con fiducia al domani. Buona Pasqua a tutti”.

[custom_video numerazione=”1″ /]