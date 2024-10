Reggio, prorogati i termini per i ‘Buoni Spesa’

L’ Assessore alle politiche sociali del comune di Reggio Calabria, Lucia Anita Nucera comunica che sono stati prorogati al 31 agosto i termini per la presentazione delle istanze relative alla “Misura di Solidarietà Calabria” (BUONI SPESA), in favore di nuclei familiari in difficoltà, al fine di favorire la massima partecipazione dei nuclei interessati.

A tal fine, l’Assessore Lucia Nucera precisa che destinatari della misura sono persone e nuclei residenti nel comune di Reggio Calabria che si trovino in “stato di bisogno”. Il settore politiche sociali individuerà i nuclei in stato di bisogno dando priorità agli individui e ai nuclei in difficoltà, anche temporanea, che non abbiano percepito nessuna misura di sostegno legata all’emergenza sanitaria.

I buoni spesa saranno spendibili negli esercizi commerciali e farmacie/parafarmacie aderenti alla procedura di evidenza pubblica del comune.

Le domande dovranno pervenire tramite l’ apposita piattaforma da compilare utilizzando il seguente link:http://servizi.hermesrc.it/DistribuzioneBuoniPasto/Home.aspx.