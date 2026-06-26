Reggio, DesTEENazione anima l’estate dei giovani con basket e musica

Due appuntamenti serali gratuiti al Tempietto e presso lo Spazio Multifunzionale dedicati agli adolescenti e aperti a tutta la comunità

Lo Spazio Multifunzionale DesTEENazione – Desideri in Azione, progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e promosso dal Settore Welfare del Comune di Reggio Calabria, continua ad animare l’estate cittadina con due appuntamenti serali gratuiti dedicati agli adolescenti e aperti a tutta la comunità.

Sport e musica saranno i protagonisti di due serate pensate per favorire l’incontro tra persone, la partecipazione attiva dei giovani e la costruzione di occasioni di socialità, contribuendo ad arricchire il calendario delle iniziative estive promosse sul territorio.

Lo Spazio Multifunzionale DesTEENazione

Lo Spazio Multifunzionale DesTEENazione rappresenta oggi un presidio educativo stabile della città, dedicato ai ragazzi e alle ragazze dagli 11 ai 21 anni, dove ogni giorno si realizzano attività educative, culturali, laboratori, orientamento, ascolto e percorsi di cittadinanza attiva.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 26 giugno, dalle ore 17.00, presso l’Area Tempietto, con il Torneo di Basket 3 contro 3, organizzato dallo staff della linea Educativa di Strada.

L’iniziativa ha raccolto l’adesione spontanea di numerose squadre di adolescenti della città, confermando il desiderio dei giovani di vivere gli spazi pubblici attraverso lo sport, il rispetto delle regole e la condivisione. Un segnale importante che racconta una città capace di offrire occasioni positive di aggregazione e protagonismo giovanile.

Il torneo sarà impreziosito dai premi messi a disposizione grazie alla collaborazione di sponsor e attività commerciali che hanno scelto di sostenere l’iniziativa, contribuendo concretamente alla realizzazione di un evento gratuito rivolto alle nuove generazioni.

Il secondo appuntamento si terrà sabato 27 giugno alle ore 19.30, presso lo Spazio Multifunzionale DesTEENazione, in via Cardinale Portanova 184, con il Concerto per pianoforte e clarinetto eseguito dal Maestro Graziella Danieli e dal Maestro Giuseppe D’Amico.

Nel corso della serata sarà inoltre presentato il brano “Orizzonti di Nebbia”, composto dal Maestro Roberto F. Caridi per clarinetto e pianoforte e pubblicato dalla Casa Editrice Eufonia.

Sport e musica per la comunità

Due linguaggi differenti – lo sport e la musica – che diventano strumenti di incontro, cultura, benessere e partecipazione, offrendo alla città occasioni gratuite per vivere insieme gli spazi pubblici e rafforzare il senso di comunità.

Con queste iniziative DesTEENazione continua ad affiancare e valorizzare il ricco programma di eventi estivi promossi a Reggio Calabria, ampliando le opportunità dedicate agli adolescenti e alle loro famiglie e contribuendo a rendere la città sempre più accogliente, dinamica e attenta ai bisogni delle giovani generazioni.

Lo staff rivolge un sentito ringraziamento alle tante ragazze e ai tanti ragazzi che hanno scelto di partecipare al torneo, agli artisti che offriranno il proprio contributo musicale alla comunità, agli sponsor, agli esercenti, alle associazioni e a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione delle iniziative.

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L’invito alla cittadinanza

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, alle famiglie, alle associazioni, alle società sportive, alle realtà culturali, agli enti e alle istituzioni che desiderano partecipare ai due eventi e conoscere più da vicino lo Spazio Multifunzionale DesTEENazione, un luogo aperto alla collaborazione, alla progettazione condivisa e alla costruzione di nuove opportunità educative per gli adolescenti.

Perché una comunità cresce quando sceglie di investire nei propri giovani e di costruire insieme spazi di incontro, partecipazione e futuro.