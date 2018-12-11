Un importante riconoscimento è stato ottenuto dagli alunni della classe III E dello scorso anno scolastico. Gli allievi/e della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Radice – Alighieri”, hanno vinto un prestigioso premio al XV Concorso Nazionale “Video Sconosciuti” organizzato dal’Associazione culturale OSA in collaborazione con il Comune di Piancastagnaio (SI) e la rivista Okay. Il lavoro dal titolo “ Catona, profumo di zagara e …..brezze marine” ha visto i ragazzi/e impegnati a valorizzare le bellezze, le tradizioni, i prodotti e la cucina del nostro territorio. Le immagini più significative sono state raccolte in una brochure e un video che hanno riscosso un grande successo presso la commissione che doveva giudicare gli elaborati inviati dalle scuole delle varie regioni d’Italia. Il presidente della giuria, il critico Edgardo Cerretti, illustrando i motivi che hanno portato gli esperti ad assegnare l’ambito premio, ha sottolineato “sia la buona progettazione grafica che la scelta per l’accompagnamento musicale operate dai ragazzi della III E”. Soddisfazione è stata espressa dal Dirigente scolastico, Avv. Simona Sapone.

Fonte: Antonio Lombardo – Manuela Laganà Responsabili rapporti con il territorio.