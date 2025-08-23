Caccia, 2048 emendamenti in Senato: Calabria Excellent contro le limitazioni per gli over 70

Sono 2048 gli emendamenti presentati dalle opposizioni – Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Partito Democratico – al disegno di legge n. 1552 sostenuto dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e firmato dai capigruppo della maggioranza Malan, Romeo, Gasparri e Salvitti. Il provvedimento interviene sulla legge 157/1992 sulla caccia.

Le proposte contestate

Tra gli emendamenti più discussi figurano quelli del M5S:

il n. 1.4 e il n. 15.22, a prima firma delle senatrici Sabrina Licheri e Dolores Bevilacqua, che propongono di ridurre la validità delle licenze da 5 a 3 anni, limitarle a 12 mesi oltre i 60-65 anni e vietarne il rilascio oltre i 75.

Dall’Alleanza Verdi-Sinistra arriva invece l’emendamento 15.6, a firma dei senatori Cucchi, De Cristofaro e Magni, che abbassa a 70 anni l’età massima per il mantenimento della licenza e ne riduce la durata a 2 anni per tutti.

Le posizioni in contrasto

I senatori del M5S membri delle Commissioni Ambiente e Attività produttive hanno dichiarato:

“La caccia è un’attività ludica e sadica. Ci chiediamo come sia possibile che si permetta ancora di uccidere esseri senzienti per sport o per piacere personale”.

Durissima la replica del dott. Luigi Novello, fisioterapista calabrese e socio dell’Associazione Calabria Excellent ETS, nonché grande appassionato di caccia:

“Questi emendamenti rischiano di screditare un’intera categoria. La caccia è uno sport antico e nobile, con un indotto economico e sociale rilevante. Escludere i cacciatori più anziani significherebbe incentivare il bracconaggio e ignorare il ruolo dei cacciatori come bioregolatori dell’ecosistema e garanti della salvaguardia ambientale”.

Sulla stessa linea l’ing. Fabio Pugliese, presidente dell’Associazione Calabria Excellent ETS:

“Se quest’estate non abbiamo visto cinghiali sulle spiagge e se molte produzioni agricole sono state protette, è merito dei cacciatori che, a proprie spese e nel rispetto delle regole, hanno contenuto i danni senza alterare la biodiversità. La caccia in Calabria è anche un rito di socialità e condivisione che non può escludere chi ha più di 70 anni”.

L’iniziativa in Calabria

L’associazione Calabria Excellent ETS, con il supporto del dott. Novello, annuncia infine l’invio di una lettera a tutti i parlamentari calabresi per chiedere un impegno concreto a respingere quelli che definisce “emendamenti assurdi e dannosi”.