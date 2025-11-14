Caccia ai tesori di Reggio, i bambini alla Pinacoteca tra arte e gioco

Un mattino di meraviglia nella casa dell’arte di Reggio Calabria. Ieri la Pinacoteca Civica si è trasformata in un luogo incantato, dove il linguaggio dell’arte ha incontrato la purezza dei bambini. Un folto gruppo di piccoli di cinque anni, accompagnati dagli educatori dell’associazione Crescere Insieme, ha preso parte al primo appuntamento della “Caccia alla scoperta dei tesori di Reggio” del progetto DiStretto d’Emozioni.

Tra disegni, colori e risate, i bambini si sono cimentati nel trovare indizi, ricomporre puzzle con le opere esposte, farsi truccare come i personaggi dei ritratti e rispondere alle domande sulle opere esposte in Pinacoteca. In un’atmosfera di entusiasmo e stupore, hanno conquistato la loro medaglia di Esploratori di Reggio Calabria, simbolo di una giornata di scoperta e condivisione. E non è mancata la tenerezza: nel momento dedicato alle parole gentili, i piccoli hanno risposto in coro con “Ti voglio bene, ti abbraccio”, regalando un tripudio di affetto e spontaneità che ha commosso i presenti.

Le parole di Valentina Praticò: educare alla bellezza

A introdurre il ruolo educativo del progetto è stata Valentina Praticò della cooperativa Crescere Insieme, che ha spiegato la natura e gli obiettivi dell’iniziativa. Ha raccontato come il progetto miri a far conoscere ai più piccoli — e alle nuove generazioni in generale — le bellezze del territorio, unendo finalità educative e didattiche:

«Sono la rappresentante legale della cooperativa Crescere Insieme, che è un polo di infanzia a Reggio Calabria, quindi sia una scuola dell’infanzia che un asilo nido. In più si occupa di attività educative e didattiche sia per bambini che per ragazzi. Siamo stati incaricati di occuparci di questo progetto, che è chiamato “Caccia alla scoperta dei tesori di Reggio”, perché mira appunto a far conoscere alle nuove generazioni quelle che sono le bellezze della nostra terra. Noi siamo molto onorati di farne parte».

Nel suo intervento ha sottolineato l’importanza di accompagnare i bambini alla scoperta degli spazi artistici, spiegando che il percorso non si limita alla visita ma include l’apprendimento delle modalità corrette di fruizione. La Praticò ha infine anticipato il programma dei prossimi incontri, aperti alla comunità: Teatro Cilea, Ipogeo di Piazza Italia e percorsi itineranti in città.

Una caccia al tesoro tra arte, educazione e gioco

La “Caccia alla scoperta dei tesori di Reggio” è stata pensata come un percorso educativo e ludico, in cui i bambini hanno potuto imparare attraverso il gioco, vivendo la Pinacoteca come un grande laboratorio creativo.

Valentina Praticò ha illustrato le prove previste: indizi, nomi dei quadri, autori, giochi e attività che si concludono con l’attestato di Esploratori di Reggio Calabria. Sono previsti sette incontri, rivolti a tutte le fasce d’età a partire dai tre anni.

Il progetto DiStretto d’Emozioni

La “Caccia alla scoperta dei tesori di Reggio” inaugura la sezione “Attività culturali e visite guidate – Tesori di Reggio” del progetto DiStretto d’Emozioni – Dove il passato sfida il futuro.

L’iniziativa è curata da GM Multiservizi SRLS in A.T.I. con EMMEDUE Group e programmata dal Settore Cultura e Turismo della Città di Reggio Calabria. Il progetto è finanziato dal Programma Nazionale METRO PLUS 2021–2027 – FESR/FSE Plus.

Il calendario degli eventi

Dopo la Pinacoteca seguiranno altri appuntamenti rivolti a bambini, famiglie e scuole.

Il 21 novembre è prevista un’estemporanea di pittura, mentre a fine mese partiranno visite guidate e itinerari turistico-culturali.

Eventi gratuiti (salvo biglietto d’ingresso dei siti).

Prenotazioni a: distrettoculturalerc@gmail.com.

Un seme di bellezza per il futuro

La mattinata si è conclusa tra sorrisi e abbracci. I bambini hanno lasciato la Pinacoteca con la medaglia al collo e gli occhi pieni di meraviglia. Reggio Calabria, grazie a DiStretto d’Emozioni, riscopre una comunità che cresce insieme, imparando fin da piccoli che arte e bellezza sono un tesoro da custodire e condividere.