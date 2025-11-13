Cadi Antincendi Futura Under 17: nuovi talenti, vecchie conferme

Nuovi talenti e vecchie conferme. Tanta ambizione ed un gruppo che promette di poter diventare “grande”, tra parate e gol, tra salvataggi in scivolata e belle giocate.

Inizia il campionato Under 17 di Calcio a 5.

La Cadi Antincendi Futura giocherà contro Bocapellaro Amo, Maestrelli. Calcistica Spinella, Spinella, Ludos, Olimpia 2000, Sporting Bagnara e Xenium.

L’esordio è programmato per lunedì 17 novembre al Palattinà alle ore 19.15 contro Xenium.

Importantissima novità in panchina: Peppe Scopelliti, baluardo della prima squadra, dopo importanti trascorsi da Mister anche in Serie B Femminile, si rimette in gioco e sarà il capo allenatore della selezione.

E’ una scelta davvero significativa che fa a fare il pari agli impegni con la Scuola Calcio della Cadi Antincendi dei vari Cividini,Pizetta,Vitinho e Pedro Mendes.

Carmelo Maggio Battaglia, dirigente giallo-blu avrà un ruolo importante in chiave dirigenziale come già avviene per l’Under 19 campione regionale.

Questi i calcettisti di un gruppo davvero promettente dove spicca la presenza del talento azzurro, Lorenzo Honorio, figlio del giocatore della prima squadra, Humberto, uno dei calcettisti più titolati d’Italia e non solo.

Giuseppe De Lorenzo è il portiere, accanto ai giocatori di movimento Domenico Turiano, Giovanni Pavone, Marco Maltese, Giuseppe Crea, ,Iacopo Callea, Valentino Actis, Andrea Romeo, Andrea Aiello,Giona Minasi, Francesco Malara, Pietro Scopelliti e Soufiane Aboufaris sono i prospetti pronti alla sfida, pronti a fare bene verso il futuro, il nostro futuro, la Futura del futuro.