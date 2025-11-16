Cadi Antincendi Futura, Martino esulta: ‘Partita più bella, vittoria per Enzo’

Andare al palazzetto con “estrema diffidenza” e uscirne con una vittoria che sa di storia. È il racconto di Mister Tonino Martino dopo il trionfo della sua Cadi Antincendi Futura contro il Benevento, “la squadra più quotata del campionato, una corazzata“.

Per il tecnico, questa non è una semplice vittoria, ma un punto di arrivo e di dedica. “Forse abbiamo fatto la migliore partita da quando io sono qua – ha affermato con orgoglio Martino – La partita più bella per atteggiamento, per coraggio, per interpretazione della gara. Un applauso va solo a loro,stanno raccogliendo i frutti del lavoro“.

Le parole del mister si sono subito trasformate in un commosso ricordo. Il frame più bello della serata, più dei gol di Falcone, Kadu e Pizetta, è stato per lui “vedervi tutti sotto la curva ricordare una persona che non ci ha mai lasciato. Questa vittoria è per Enzo Iaria, nostro dirigente – ha spiegato, la voce carica di emozione – perché più di tutti se la merita. Il suo supporto oggi è mancato, ma gliela dedichiamo con tutto il cuore“.

Tra i protagonisti dell’impresa, Martino ha evidenziato la figura di Humberto Honorio, co-allenatore,, definendolo “un leader assoluto. È un giocatore che in questa categoria non c’entra niente, è una persona squisita. Humberto è un trascinatore, la persona più importante di questa squadra. Mi aiuta tantissimo, nei momenti di difficoltà prende la squadra, se la mette in mano e ci dà una spinta enorme“.

La dedica e i ringraziamenti non si sono fermati qui, in un fiume di affetto che ha abbracciato tutta la squadra: da Falcone a Torino, da Scopelliti a Parisi passando per chi ha giocato meno..

Dopo aver scritto “una straordinaria pagina bellissima della storia della Futura“, la squadra non ha tempo per festeggiare troppo a lungo. L’appuntamento è già per la prossima trasferta, bivio e delicata in casa del Cus Cnu Molise, con un morale e una consapevolezza ritrovati.