Calcio a 5: la Cadi Antincendi Futura ufficializza Matteo Cicciarella
Si va a completare e rafforzare il reparto dei portieri a disposizione dello staff tecnico
14 Settembre 2026 - 15:16 | Comunicato
La Cadi Antincendi Futura è lieta di annunciare l’ingaggio di Matteo Cicciarella nuovo portiere per la prima squadra, in vista dell’imminente stagione del campionato di Serie A2 Élite.
Classe 2005, Cicciarella è un giovane prospetto cresciuto nel vivaio della Meta Sport di Ragusa. Portiere esplosivo e dotato di una spiccata voglia di migliorare, è stato aggregato al gruppo giallo-blu sin dai primi giorni di preparazione. La sua integrazione nel roster è stata immediata e oggi il giovane atleta scalpita per crescere, imparare e dare il massimo per la causa.
L’arrivo di Cicciarella va a completare e rafforzare il reparto dei portieri a disposizione dello staff tecnico. La società punta su una struttura solida e competitiva tra i pali, che vede la conferma del collaudatissimo Paolo Parisi come primo portiere. A completare il quadro, il gruppo annovera Antonino Piraino, estremo difensore dell’Under 19 arrivato dall’Icierre Lamezia, e il promettente De Lorenzo, che avrà il compito di migliorare il bronzo italiano conquistato con l’Under 17 insieme ai suoi compagni.
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