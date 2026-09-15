CSI Reggio Calabria: al via una stagione da campioni. La programmazione ufficiale

È stata ufficializzata in questi giorni la Programmazione Ufficiale 2026/2027 del CSI Reggio Calabria, disponibile sul sito del Comitato e sulla pagina Facebook ufficiale. Una nuova stagione che nasce nel segno di un’attività sportiva sempre più partecipata, inclusiva e qualificata, che vede ancora una volta al fianco del CSI numerosi partner tra associazioni, gruppi sportivi e Istituzioni.

Nove discipline sportive, percorsi formativi e campus, attività ludiche di strada, progetti educativi e iniziative di cittadinanza saranno i punti fermi di una stagione ricca di appuntamenti e opportunità.

Si riparte da un titolo nazionale, da uno scudetto che rappresenta il simbolo di un’idea, di un percorso e di una visione che da anni guidano l’impegno e il servizio dei tanti dirigenti e volontari protagonisti nel CSI. Il secondo straordinario successo della pallacanestro reggina, con la vittoria della Reghion, è stato caratterizzato da una dimensione e da una visione sportiva lungimirante ed entusiasmante, diventando simbolo dell’impegno e del servizio del CSI a Reggio Calabria. La partecipazione alle Finali Nazionali nel Calcio a 5, con il Rin Tin Team, e nella Ginnastica Ritmica, con ASD Restart, insieme alle Finali Nazionali Giovanili Sport&Go, con il basket e il calcio rappresentati da Basket Pellaro e Maestrelli Calcio a 5, rafforzano una visione che, da diversi anni, mette in campo praticamente tutti: società sportive, Istituzioni, associazioni, tifosi, famiglie, volontari, impianti sportivi, spazi all’aperto, parchi, strade e luoghi per giocare.

La programmazione del nuovo anno partirà da tre pilastri fondanti: un’attività sportiva partecipata, di qualità e inclusiva, attraverso le Fasi Provinciali, Regionali e i Campionati Nazionali; la formazione, come occasione per riaffermare una proposta sportiva ed educativa qualificata e qualificante; e una presenza costante sui territori e nei quartieri della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Il cuore della proposta sportiva del CSI, anche quest’anno, sarà diversificato in base all’età degli atleti — bambini, ragazzi, giovani e adulti — che saranno coinvolti nelle diverse attività.Per le categorie Under 8, Under 11 e Under 12, il CSI propone il progetto “Sport&Go!”, con Calcio a 5, Calcio a 7, Mini Volley e Basket, che prevede anche un percorso polisportivo e itinerari formativi dedicati a tecnici, istruttori e famiglie.

Per giovani e adulti è tutto pronto per la fase Provinciale dei Campionati Nazionali di Calcio a 5, con i gironi Premier e Champions, u der 14 e Allievi, della Pallacanestro, con le categorie Open, Under 17 e Over, e della Pallavolo, femminile, maschile e mista, con la possibilità esclusiva di utilizzare gli impianti sportivi CSI.

Il Padel, la Dama, il Tennis Tavolo, la Ginnastica Ritmica, la Ginnastica Dolce e il Ciclismo saranno le altre proposte che coinvolgeranno il territorio, le associazioni sportive e tantissimi atleti.La novità: il Gran Prix di Corsa “Il Parco dei Due Mari”. Da Marzo ad Agosto, i Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, saranno protagonisti di tappe su strada e in montagna, dando vita a un percorso podistico destinato a unire e valorizzare il territorio. La conclusione è prevista per il 18 Agosto 2027, con la Marcialonga Verde Aspromonte di Gambarie, appuntamento finale di un grande viaggio sportivo attraverso la Città Metropolitana.

Educazione, Rigenerazione e Formazione al centro dei percorsi “Edu Sport CSI Academy” e “Play. Scendi a Giocare con Noi!”, i due grandi laboratori educativi e formativi della stagione. L’educativa sportiva di strada nei quartieri dei Comuni della nostra Citta Metropolitana e le attività formative con i Corsi, con qualifica riconosciuta , per Istruttori, Allenatori, Tecnici e Dirigenti sportivi l’itinerario che coinvolgerà tantissime società sportive e operatori.

I Clinic e gli Stage nella Ginnastica Ritmica e la nuova edizione del Corso ( in modalità e-learning o in presenza) per

Educatore Sportivo ( Infanzia, Disabilità , Centri Estivi) gli altri laboratori previsti dala piattaforma CSI Academy! Uno scatto in avanti nel mondo della formazione sportiva, utile per facilitare la partecipazione e arricchire la formazione ordinaria, garantendo uno sviluppo di managerialità associativa. Csi Academy va quindi ad integrarsi con il CeAF, la piattaforma per la gestione dei corsi e delle qualifiche, permettendo una completa documentazione dell’intera attività formativa del Centro Sportivo Italiano. Sul Comunicato Ufficiale nr 1, pubblicato la scorsa settimana e consultabile sul sito www.csireggiocalabria.it, tutte le informazioni, le scadenze e i particolari di una stagione sportiva che si preannuncia entusiasmante.