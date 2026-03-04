Cadi Futura, Minnella: ‘Pronti per la sfida, vogliamo vincere’

“Il gruppo è molto unito, siamo dei ragazzi molto rispettosi e seri"

Venerdì alle ore 19.30 al Palattinà ritorna in campo la Cadi Antincendi Futura. Ritorna in campo la Serie A2 Elite. Sfida da non perdere e da non sottovalutare contro l’imprevedibile Cus Molise.

Abbiamo fatto il punto con il laterale Simone Minnella, calcettista esperto e valente che scalpita per fare bene.

Arriva il C.n.l. Cus Molise, avversaria storica per voi. Come state?

“Siamo in un buon momento di forma. Il nostro percorso fantastico si è fermato solamente nell’ultima partita contro la capolista Benevento, i primi della classe, ma un calo dopo questo pecorso eccellente ci può anche stare”.

Annata di recupero, con spirito di sacrificio e grande voglia di dare il massimo. Se dovessi valutare il tuo percorso, cosa diresti?

“Se dovessi valutare il mio percorso direi che ora sto iniziando a entrare in condizione, i primi mesi sono stati difficili per via del recupero dal ginocchio“.

Dal di fuori, date l’impressione di essere un gruppo straordinariamente unito, me lo confermi?

“Si, il gruppo è molto unito, siamo dei ragazzi molto rispettosi e seri. Giochiamo ad ogni pallone l’uno per l’altro, sempre e vogliamo vincere.”

Tanti talenti si stanno affacciando alla prima squadra ed i risultati giovanili sorridono. Dall’alto della tua esperienza cosa prospetti per i tuoi giovani compagni?

“Il mio consiglio per i compagni più giovani è quello di apprendere il più possibile sia dagli allenatori che dai loro compagni, e stare sempre svegli perché le opportunità sono dietro l’angolo e non vanno sciupate”.

Molise: che avversario è, quali sono i loro punti di forza?

“Molise è una squadra tosta che pressa e corre molto, ci ha messo spesso in difficoltà in questi anni, anche se non ambiscono a zone alte di classifica. Sanno come mettere in difficoltà qualsiasi squadra quindi non possiamo abbassare la concentrazione per nessun motivo”.