Cadi Antincendi Futura U19: una vittoria da urlo dedicata a Enzo Iaria

Nella cornice del Palattinà, una vittoria di carattere e qualità per la squadra di mister Alessandro D’Arrigo, che si impone in una partita ricca di dominio e reti. Doppiette e triplette per una serata indimenticabile tutta da dedicare al caro dirigente giallo-blu,prematuramente scomparso Enzo Iaria.

Il match, atteso e sentitissimo, ha mantenuto tutte le sue promesse, regalando emozioni forti dal primo all’ultimo minuto ma realmente poco equilibrio. Squillaci e sono sono sembrati subito in giornata di grazia, mostrando una perfetta sintonia tra reparto e una voglia di vincere che ha fatto la differenza.

A guidare la carica dei padroni di casa è stata una serie di performance da sogno.

La serata è stata impreziosita da prodezze individuali memorabili. Su tutte, il Poker di Turiano, autore di una partita di pura determinazione, e la doppietta di Ales Squillaci, che ha contribuito a scolpire il risultato fin dai primi minuti. Ma i gol non sono finiti qui: Cagnolo e Zagari hanno infatti firmato una doppietta a testa, mentre le reti di Pedro Mendes e Melito hanno chiuso un conto marcatori corale e inappuntabile.4-0 al termine del primo tempo fino al rotondo 12-0 per i campioni di Calabria in carica.

Una vittoria che parla di gruppo, di applicazione tattica e di quella fiducia . Un successo che non è solo tre punti in classifica, ma un messaggio chiaro a tutto il campionato giovanile: la CADI Antincendi Futura è una realtà ambiziosa e pronta a lottare per i suoi obiettivi.

Il tabellino

CADI ANTINCENDI FUTURA-SOVERATO 12-0

(Turiano,Al Squillaci, Al Squillaci,Cagnolo,Turiano,Turiano,Turiano,Pedro Mendes,Melito,Cagnolo,Zagari,Zagari)