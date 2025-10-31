City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Vento e pioggia a Reggio: grosso ramo si stacca e cade sulla strada

Momenti di apprensione per automobilisti e passanti, ma nessun ferito

31 Ottobre 2025 - 10:40 | di Redazione

ramo albero caduto viale calabria

Un grosso ramo si è staccato questa mattina da un albero lungo il Viale Calabria, proprio di fronte al parco commerciale Le Ninfee. Il cedimento ha provocato momenti di apprensione tra gli automobilisti e i passanti, fortunatamente senza causare feriti.

È probabile che alla caduta del ramo abbia contribuito il maltempo che ha investito la città stanotte e questa mattina.

ramo albero caduto viale calabria

In città non si tratta, purtroppo, di un episodio isolato. Negli ultimi mesi in diverse zone si sono registrati crolli di rami e alberi che hanno sollevato preoccupazioni sulle condizioni del verde urbano e sulla necessità di maggiori controlli come, ad esempio, nel caso di via Sbarre Inferiori, in cui è in corso un braccio di ferro tra Comune e Aterp per la manutenzione del decoro.

Reggio Calabria Attualità