Vento e pioggia a Reggio: grosso ramo si stacca e cade sulla strada

Un grosso ramo si è staccato questa mattina da un albero lungo il Viale Calabria, proprio di fronte al parco commerciale Le Ninfee. Il cedimento ha provocato momenti di apprensione tra gli automobilisti e i passanti, fortunatamente senza causare feriti.

È probabile che alla caduta del ramo abbia contribuito il maltempo che ha investito la città stanotte e questa mattina.

In città non si tratta, purtroppo, di un episodio isolato. Negli ultimi mesi in diverse zone si sono registrati crolli di rami e alberi che hanno sollevato preoccupazioni sulle condizioni del verde urbano e sulla necessità di maggiori controlli come, ad esempio, nel caso di via Sbarre Inferiori, in cui è in corso un braccio di ferro tra Comune e Aterp per la manutenzione del decoro.